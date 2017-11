Câmara presta homenagem especial a todos os diretores de escolas que atuam em Costa Rica

Todas as pessoas que estão atualmente na escola ou que um dia já estudaram em uma instituição de ensino tiveram ou têm um mínimo de contato com aquela figura emblemática: o diretor… Em Costa Rica, nós temos nesse cargo a Aline, a Anirce, a Cláudia, a Dalva, a Geisla, a Leis, a Mara, a Sônia, a Virgínia, a Zaida, o Edmundo, a Leiliane, a Liliane e a Maria de Fátima. São os profissionais responsáveis pela gerência administrativa e pedagógica das nossas escolas, portanto, detentores de uma função importante, não raras vezes famosos – e até mesmo temidos pelos alunos – por conta da necessária rigidez de atuação que o cargo exige.

Para valorizar a importância desses profissionais da educação, em 12 de novembro comemora-se no Brasil o Dia do Diretor de Escola. E nesse ano a data foi lembrada com muito carinho pelo Poder Legislativo de Costa Rica-MS. O vereador e vice-presidente da Câmara, José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM), fez uso da palavra na sessão legislativa de segunda-feira (13/11), no expediente das considerações finais, oportunidade na qual parabenizou todos os diretores de escolas em Costa Rica, tanto das instituições estaduais, municipais e também dos centros de educação infantil (CEI’s).

Na mesma fala, Dr. Maia ainda solicitou o encaminhamento de correspondência oficial da Câmara para todos os 14 diretores de escola que atuam no município, como forma de homenageá-los pela passagem do Dia do Diretor de Escola. O pedido foi prontamente acatado pelo presidente da Casa de Leis, vereador Lucas Lázaro Gerolomo (PSB). Com isso, nessa semana cada diretor recebeu no estabelecimento de ensino em que atua um ofício da Câmara, em nome dos 11 parlamentares municipais, parabenizando os profissionais pela data.

“É uma homenagem não apenas a figura do diretor como profissional administrativo, mas principalmente por seu papel na educação. Nossas crianças podem mudar o mundo. Mas, primeiro, elas precisam aprender e compreender como ele funciona. Nossos jovens podem se tornar mestres, doutores, sábios e pensadores, mas todos eles vão aprender valiosos ensinamentos na escola, que é gerida por um diretor”, ressaltou o vereador Dr. Maia.

Entre as várias palavras de carinho e incentivo contidas no ofício, o documento cita que o diretor de escola exerce um papel importante na educação, ajudando a construir o futuro do país. “Uma escola não é uma empresa, um negócio ou um comércio. Ali se desenvolvem as mentes daqueles que construirão o futuro do país. (…) É graças ao trabalho de Vossa Senhoria, que podemos acreditar num futuro cada vez melhor. A educação é a base de qualquer grande nação e, nessa caminhada, a participação do diretor de escola é valiosa”, conforme trechos do documento.

Confira abaixo a lista com o nome de todos os diretores de escola homenageados, em Costa Rica:

Aline Cristina Manchado – Escola Municipal Cotrisa de Baús-Polo

Anirce Marta Silva – Escola Municipal Joaquim Faustino Rosa

Cláudia Nunes dos Santos Barbosa – Escola Municipal Profº Adenocre Alexandre de Morais

Dalva Pereira Nogueira Nepomuceno – CEI Ambrosina Paes Coelho

Geisla Mara Benites – CEI Sonho Meu

Leis Adriana Paes Silva – Escola Municipal Vale do Amanhecer

Mara Urbano da Silva – Escola Municipal Francisco Martins Carrijo

Sonia Marcia Pellegrini – CEI Davina Correa de Oliveira

Virgínia Oliveira de Lima – CEI Ilidia Lacerda de Almeida

Zaida Barbosa de Melo Carvalho – CEI Sonho de Ninar

Edmundo Barbosa da Costa – Escola Estadual Santos Dumont (diretor)

Leiliane Martins Urzedo Barbosa – Escola Estadual Santos Dumont (diretora-adjunta)

Liliane Carrijo – Escola Estadual José Ferreira da Costa (diretora)

Maria de Fátima Martins Gomes Maia – Escola Estadual José Ferreira da Costa (diretora-adjunta).

