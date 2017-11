Prematuro vai parar na UTI após enfermeira injetar leite materno na veia da criança em MS

“A respeito desse erro, infelizmente ia cuidar a vida do meu filho. Começa a doer e eu me apavoro por lembrança. Eu estava esperando a alta do meu filho. Eu estava contando vinte dias pra gente ir embora, e não pra eu ficar mais vinte dias no hospital. Quatorze dias são só antibiótico”, desabafou a mãe Jaqueline Pereira de Moura.