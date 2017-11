Prefeitura de Chapadão do Sul realizou mais de 80 mil m² de pavimentação asfáltica

Mesmo em meio a chuvas e feriados, a Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Obras segue realizando diariamente obras significativas de infraestrutura em Chapadão do Sul.

O que antes era poeira e barro no Parque União hoje são obras: asfalto, meio-fio e galeria pluviais. Já são mais de 80 mil m² de pavimentação asfáltica no município.

Quase toda a pavimentação asfáltica prevista para o Parque União em 2017 está sendo realizada e será concluída até o final do ano, conforme avisado pelo prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, em maio deste ano, o ano com maior investimento em galeria de águas pluviais e pavimentação da história de Chapadão do Sul.

O trabalho ainda segue firme com a realização de pavimentação asfáltica na Av. Tocantins e na Av. Minas Gerais, além do sistema de drenagem em parte da Av. Rio Grande do Sul, sob o comando do secretário de Obras, Ivanor Zorzo, que agradece o empenho e dedicação de sua equipe que realiza o trabalho para entregar toda demanda municipal dentro do prazo previsto.

Na totalidade, deverá ser realizado em asfalto em 120.000 m² de vias públicas, representando 15 km de asfalto, colaborando para o progresso e desenvolvimento contínuo de Chapadão do Sul.

