Pauta para a Sessão Ordinária da próxima segunda-feira

PAUTA PARA A 1174ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 20/11/2017 – SEGUNDA – FEIRA

ÀS 19h

EXPEDIENTE DE VEREADORES

Requerimento nº 90/2017 Vereador Alirio Bacca

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Finanças e Planejamento, Itamar Mariani, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis o que segue:

– Quanto as Instituições Bancárias instaladas em nosso Município recolhem mensalmente, de ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA)? Favor informar valores separados por Instituição Bancária, do período de Janeiro de 2017 até o presente momento.

Requerimento nº 91/2017 Vereador Paulo Lupatini

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, e ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis quando será feito o alinhamento da Rua Pantanal na chegada da MS 306?

Requerimento nº 92/2017 Vereador Anderson Abreu

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Educação, Guerino Perius, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis o que segue:

– Sobre as crianças com necessidades especiais, qual o tipo de deficiência de cada aluno inserido no ensino regular e qual o número de alunos por sala, em que estas crianças estão inseridas?

– Por que não há um Professor de apoio para estas crianças? Já que elas tem direito a este profissional.

– E por fim, quando será e qual o tema da formação a ser dada aos Professores relacionados à inclusão?

Indicação nº 426/2017 Vereador Alirio Bacca

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Superintendente Regional do INCRA, Humberto Cezar Mota Maciel, solicitando a construção de um Poço Artesiano equipado com bomba, 3.000 (três mil) metros de encanamento e pontos de ligação no Assentamento Aroeira, neste Município. Solicito a ainda, uma Caixa d’água de 30.000 (trinta mil) litros para a mesma localidade.

Indicação nº 427/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a instalação de Rotatória na Avenida Tocantins com as Avenidas Andorinha e Espírito Santo, em nosso Município.

Indicação nº 428/2017 Vereadores Paulo Lupatini e Toninho Assunção

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando que seja feito Pavimentação Asfáltica nas seguintes Vias Públicas de nossa Cidade:

– Rua Vinte, entre a Avenida Onze e Rua Cinco

– Rua Cinco, entre a Rua Vinte e Rua Dezoito.

Indicação nº 429/2017 Vereador Paulo Lupatini

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a instalação de Duchas de Banho na Praça de Eventos, para os usuários da Quadra de areia e Parquinho.

Indicação nº 430/2017 Vereador Toninho Assunção

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a instalação de Placas de Advertência, (PERIGO/PROFUNDIDADE), nas Lagoas de Contenção de Águas Pluviais de nosso Município.

Indicação nº 431/2017 Vereador Professor Cícero

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Saúde, João Donha Nunes, solicitando a revisão no protocolo de atendimento do Hospital Municipal de maneira a garantir atendimento eficiente e supervisionado por parte da equipe de plantão.

Indicação nº 432/2017 Vereadores Toninho Assunção e Paulo Lupatini

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando Pavimentação Asfáltica para a Rua Vinte e Dois, via de acesso ao Cemitério Municipal.

ORDEM DO DIA

– Projeto de Lei nº 44/2017. Mesa Diretora que “Dispõe sobre a Concessão de Diárias de Viagem a Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Chapadão do Sul”.

– Projeto de Lei nº 46/2017. Vereador Anderson Abreu que: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência nos locais que especifica.”

– Projeto de Lei nº 47/2017, Executivo que: “Concede auxílio financeiro a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPASTORIL de CHAPADÃO DO SUL e dá outras providências”.

SECRETARIA DAS SESSÕES 17 DE NOVEMBRO DE 2017.

Jacqueline C. Tomiazzi Belotti,

Coordenadora de Atividades Legislativa

