Jovem de 25 anos sobrevive a 10 tiros e duas tentativas de homicídio

Um jovem de 25 anos, ex-presidiário no município de Naviraí, distante 366 quilômetros da Capital, ficou ferido depois de ser atingido por três disparos de arma de fogo, na tarde de ontem (16). Esta foi a segunda vez, em menos de 20 dias, que o homem conhecido como Dedé sofreu uma tentativa de homicídio.

Segundo informações do site Tá na Mídia Naviraí, Dedé estava em uma residência no bairro João de Barro, na tarde de ontem, quando foi atingido pelos tiros. À polícia, a vítima afirmou desconhecer os autores.

Com ferimentos no braço esquerdo, tórax e na perna direita, o jovem foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado em estado grave para a Santa Casa do município. A vítima foi medicada e continua em observação na unidade médica.

No dia 1º de novembro, sete disparos de arma de fogo atingiram Dedé, que estava em companhia da esposa, em uma casa do bairro Jardim Paraíso. Na ocasião, a mulher também se feriu ao ser atingida por um tiro.

Dedé tem passagens pela polícia desde 2009, quando ainda era adolescente, por roubo, lesão corporal, ameaça, violência doméstica, entre outras.

