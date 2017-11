Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Procure a felicidade no terreno espiritual e tudo será mais fácil. Os astros o favorecem em todos os sentidos. Os obstáculos tendem a desaparecer diante do período propício que se inicia agora. Oportunidades para que seus desejos e sonhos se concretizem.

TOURO – Nesta fase do ano, você terá surpresas agradáveis se entrar em contato com as pessoas amigas. Ascensão prevista durante todo este dia. Amor e vida conjugal, favorecidos. Boas influências para revelar planos para o futuro, fazer amigos, obter resultados positivos e práticos.

GÊMEOS – Dia que poderá beneficiá-lo nas questões pessoais, íntimas e familiares. Pode demorar, mas conseguirá o que esta pretendendo. Pense mais em seu lar. Algum parente poderá favorecê-lo. É hora de colocar todos seus pensamentos em ordem.

CÂNCER – Seja mais confiante em si mesmo e empreendedor que conseguirá os melhores resultados, neste dia. Todavia, a fase não lhe será das mais propícias, principalmente no que se refere ao dinheiro e a sua saúde.

LEÃO – Esmero e capricho demasiados poderão resultar em perda de tempo. Cuidado com o período de escândalo e até de sedução que terá de passar. Faça o que tem a fazer com brevidade. Melhora sensível de saúde e das condições gerais deverão se apresentar.

VIRGEM – Com otimismo e entusiasmo, você conseguirá ótimos resultados. Procure evitar os compromissos arriscados. Não trate com pessoas desconhecidas. Os obstáculos tendem a desaparecer diante do período que se inicia. Ótimo prenúncios para a vida familiar.

LIBRA – Talvez não consiga gozar de liberdade que quer e precisa. Mas é provável que, se meditar sobre a opinião dos outros terá maior recompensa num futuro próximo. Sucesso cultural e público. Boa influência para o romance e o casamento.

ESCORPIÃO – Com otimismo e entusiasmo, você conseguirá ótimos resultados. Procure evitar os compromissos arriscados. Não trate de negócios com pessoas desconhecidas. Tenha cautela. Reserve um tempo para a meditação, a fim de se manter equilibrado.

SAGITÁRIO – As boas vibrações da lua causarão algumas modificações no seu comportamento. Não estranhe. Todas as coisas que contenham arte, música e beleza atrairão sua atenção. Dê vazão aos seus instintos e sentimentos nobres. Poderá chegar a excelentes resultados e boas conclusões.

CAPRICÓRNIO – Com a energia de Marte, sentirá a necessidade de ser mais amado e compreendido, e lutará por isso. O excesso de desconfiança, quanto o excesso de confiança, podem ser prejudiciais. Pessoas amigas irão ajudá-lo de alguma maneira.

AQUÁRIO – Tudo depende de você para que as coisas que você deseja, aconteçam. Sua atividade zodiacal estará sumamente favorecida no que diz respeito ao seu interesse pessoal. O trânsito da lua estará reforçando o seu lado espiritual estimulando-o no sentido de prestar melhores serviços aos seus semelhantes.

PEIXES – Dia que promete muito sucesso nas viagens, nos negócios, no trabalho e nas novas empresas. Os amigos estarão disposto a colaborar. No setor afetivo, o dia é propício para um diálogo sincero com a pessoa amada. Mantenha a calma e o equilíbrio emocional para que obtenha bons resultados.

