Conviver realizou encerramento de Curso de Artesanato

Na última terça-feira, 14, a Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Assistência Social, realizou a conclusão de mais um curso de artesanato, bordado tecido Xadrez, no Centro de Convivência do Idoso.

A ação foi realizada em uma tarde divertida coordenada pelas técnicas do Conviver, com direito a várias brincadeiras e dinâmicas de grupo, com o intuito de integrar cada vez mais as participantes.

Na ocasião foi realizada entrega dos artesanatos produzidos pelas mãos das vovós, com orientação da artesã Mariza da Cruz. As participantes e coordenação mais uma vez agradeceram o apoio da secretária da Pasta, Maria das Dores e da Prefeitura, em proporcionar mais essa atividade, onde o principal objetivo é ocupar a mente e fortalecer os vínculos de convívio.

Para finalizar a tarde foi oferecido crepes e um delicioso lanche com a colaboração das participantes.

*Assessoria de Imprensa

