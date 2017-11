Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Guto admira Benê. Malu convence Clara a voltar para casa com ela e Leide se impressiona com a falsidade da professora. Benê se encanta com o Rio de Janeiro. Valdirene estranha ao encontrar o caixa do salão destrancado, e K2 disfarça. Décio estranha o jeito de Benê e questiona Guto sobre a capacidade da menina. Tato livra K2 da represália de Valdirene, mas repreende a namorada. Felipe convida Clara para ir a Campos do Jordão. A apresentação de Benê e Guto é um sucesso. Luís e Malu discutem por causa de Clara. Benê e Guto se beijam.

TEMPO DE AMAR

No Rio, Maria Vitória se desespera com a notícia de Lucinda e Vicente apoia a moça. Pé de Cabra é despistado por Felícia. Felícia visita Helena e Natália e diz que gosta de viver no cabaré. Vicente comenta com Geraldo que investigará a suposta morte de Inácio. Emília desconfia quando Vicente procura Lucinda. Lucinda incentiva Vicente a assumir seu amor por Maria Vitória. Em Morros Verdes, Guiomar passa mal e se surpreende com a preocupação de Fernão. José Augusto questiona Delfina sobre a autoria da denúncia ao convento. No Rio, Celeste garante a Artur que fará seu recital. Alzira lamenta ter de vender seus vestidos e Balbina sugere que Pepito a ajude. Bernardo comenta com Teodoro sobre o romance de Reinaldo e Eunice, e o deputado decide usar o fato contra o médico. Conselheiro presenteia Celeste com uma joia. Inácio confronta Gregório sobre a caixa com as cinzas de Dalva. Em Morros Verdes, Delfina pede que José Augusto a leve para o Brasil.

PEGA PEGA

Malagueta diz à polícia que não conhece Timóteo. Júlio revela a Sandra Helena e Agnaldo que tem uma gravação comprometedora de Malagueta. Neide comenta com Prazeres que Athaíde pode querer se vingar de Arlete. Malagueta confessa a Maria Pia que teme que Timóteo fale de Mônica para a polícia. Eric conta a Luiza sua ideia para investigar Maria Pia. Luiza sugere que Douglas está se afeiçoando a Gabriel. Evandro visita Mônica no orfanato e estranha a frieza da mulher. Malagueta descobre que Mônica tem um filho. Júlio pergunta a Domênico se Antônia lhe contou que ele e a policial ficaram juntos.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Lívia afirma que ajudará Sophia a separar Clara e Gael. Bruno tenta se reaproximar de Raquel. Tenório observa o dinheiro que Duda tem guardado. Samuel mente para não dormir com Suzy e começa a conversar com um rapaz pela internet. Nádia ouve Bruno declarar seu amor por Raquel para Diego. Laura tem uma crise de choro ao ver um desenho e Lorena se preocupa. Clara ganha um celular de Lívia e conta para Gael. Tenório pede para Danilo não contar para Duda que ele é casado. Gustavo decide cortar a mesada de Bruno. Nádia exige que Gustavo impeça Bruno de vender sua motocicleta. Lívia marca um encontro com Renato na casa de Gael. Mercedes tem um pressentimento com Clara e conta para Josafá. Gael chega em casa e encontra Renato conversando com Clara.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Vitória pede a Fernando que investigue quem fez a reserva no hotel onde supostamente Bruno tinha um encontro marcado com Maria José e diz que não deve comentar nada com Alessandro. Ulisses conta para Roberto que o tal Mário Aguirre é uma invenção de Maura para provocar ciúmes em Alessandro com um suspeito amante de Maria José. Ulisses propõe a Roberto que se divorcie de Raquel para que possam viver juntos. Bruno ameaça matar Mercedes e sua família se ela não for até a delegacia fazer a denúncia contra Paula. Ao averiguar quem fez a reserva no hotel, Fernando descobre que foi Mário Aguirre e agora tudo indica que Maria José está mentindo. Vitória diz a Fernando que Bruno não pode ser o monstro que Maria José diz e que Alessandro terá que saber a verdade. Depois, pede perdão ao filho por ter duvidado dele e conta que Fernando investigou e descobriu que Maria José tinha um encontro marcado com Mário no hotel. Mercedes confidencia a Júlia que alguém lhe deu muito dinheiro para que fizesse a denúncia.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Branca diz a Amélia que voltar a caminhar depende se si mesma. Xavier fala com a polícia enquanto Fernanda e a irmã Rosaura procuram por Pedro. Fernanda encontra o pai, ele se recusa a voltar para a clínica e a proíbe de voltar à fazenda dos Altamirano. Mariana diz a Hernani que planeja desaparecer com Fernanda e que está disposta a qualquer coisa para garantir sua herança. José diz a Pedro que ele está perdendo o controle de sua vida. Carlos diz que o tratamento do Dr. Farias não surtiu efeito no Sr. Fernando. Xavier propõe a Pedro que o deixará sair da clínica duas vezes por semana se ele aceitar participar da terapia de grupo. Pedro diz a Carlos que Fernanda não vai mais trabalhar para os Altamirano e tampouco vai reatar seu namoro com ele. Carlos pergunta porque Pedro o odeia tanto. Camila é agressiva com Fernanda e pede ao pai que a despeça imediatamente. Fernando garante a Fernanda que Carlos a adora e a aconselha a se reconciliar com ele. Dr. Inácio encontra o testamento de Fernando Altamirano em uma gaveta do escritório de Luiz Monteiro e leva embora. Hernani fica furioso ao descobrir que Fernanda e Carlos são namorados. Hernani diz a Mariana que Amélia voltou e vai descobrir que Fernanda está viva. Mariana evita que a irmã vá até o quarto do pai para que ele não veja a filha. Branca desconfia que Mariana mentiu e que Fernanda e Pedro não estão mortos.

CARINHA DE ANJO

Resumo não divulgado até a publicação desta matéria.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Falstaff está diante de Pietra, Lizabeta e Dulcinéa, que está muito tensa, encarando-o. Nodier está supreso diante de Enrico, Jacques, Mistral e Accalon. Mistral diz a Nodier que Cedric tem que acreditar que está do seu lado, a ponto de lhe confiar a guarda de seu prisioneiro mais importante, caso contrário, podem prejudicar ainda mais Bartolion. Na masmorra, Bartolion está acorrentado e encara Leocádia e diz a ela que não tem medo da fogueira. Severo está na sala do trono, furioso com as informações que Brione trouxe sobre a violência em Belaventura a mando dos Cavaleiros da Ordem. Marion chega e diz que algo terrível aconteceu. Marion entrega um baú a Severo. Severo abre o baú e encontra um pedaço de pano ensanguentado. Dulcinéa está muito nervosa e diz à Pietra que Falstaff está no castelo. Pietra garante que nada de ruim irá lhe acontecer. Falstaff está diante de Enrico, Jacques, Nodier, Mistral e Accalon. Falstaff diz a Enrico que quer ser recompensado por entregar o baú a Bartolion. Marion se desespera e diz a Severo que os selvagens estão torturando Jacques. Cedric pede permissão a Severo para convocar o chefe da cavalaria da Ordem e chegar numa solução para trazer Jacques com vida. Severo assente. Gregor caminha pela floresta a noite, quando ouve um grito de socorro. Biniek aparecesse. Biniek diz para Gregor voltar para a Vila e dizer que se o rei não cumprir com a palavra dele com os Errantes, todos podem esperar por um ataque como nunca visto antes. Cedric diz a Fernão para vigiar Selena com cautela. Accalon está nervoso, e diz que não vai permitir que levem Dulcinéa. Brione tenta acalmar Marion que está muito nervosa. Gregor volta à Vila e encontra Fubaldo e Polentina e dá o recado de Biniek. Dulcinéa está aliviada diante de Pietra, Enrico e Accalon e agradece por não terem deixado ser levada por Fasltaff. Pietra diz a Enrico que se sente muito culpada por tudo que está acontecendo. Enrico diz à Pietra que seu testemunho desmascarou os traidores. Accalon leva Dulcinéa até o quarto e percebe algumas gotas de sangue que pingam no chão. Accalon se alarma. Falstaff volta para a taverna e soca a mesa, chuta a cadeira e diz que vai acabar com todo o reino. Leocádia está preocupada diante de Severo e diz que Bartolion está irredutível e que será difícil tirar alguma informação dele. Gonzalo diz à Brione que sua mãe está se aproveitando da situação para tentar convencê-la a voltar para o castelo. Selena anda a cavalo pela floresta acompanhada por Fernão. Fernão pergunta para Selena se ela tem alguma lembrança ou conhecimento sobre as suspeitas a respeito de raptos de bebês e mulheres que foram pegas. Selena o encara e desembainha a espada. Fernão também desembainha a espada e Selena pede que se afaste. Pietra está com Enrico que segura o rosto dela, carinhosamente. Enrico beija Pietra. Pietra abre a janela e vê um pássaro com uma mensagem enrolada. Pietra pega a mensagem e se surpreende com o que lê.

O RICO E LAZARO

Todos na casa de Elga ficam aliviados com a recuperação de Zac. Lázaro segue para a Babilônia. Beroso e Aspenaz lamentam a morte de Nitócris. Nabonido é avisado sobre a morte da esposa. Arioque e Shag-Shag falam sobre a invasão Persa. Daniel permite o casamento entre Ainoã e Labash-Marduk. Daniel defende Shamir e Tamir. Lázaro ajuda um leproso nas ruas. Zac se lembra da morte de Malca. Dana não permite que Absalom use um amuleto pagão. Rabe-Sáris pede esmola nas ruas. Daniel ora ao Senhor. Lázaro percebe marcas de lepra em seu braço. Zac sonha com Zelfa. Daniel escuta as palavras do anjo Gabriel. Naomi diz que o rei Ciro chegou ao palácio. Daniel se apresenta ao monarca e fala das profecias de Isaías e Jeremias. Ciro ordena a libertação dos escravos hebreus. Ravina escuta o anúncio de um oficial e fica animado ao saber que poderá voltar a sua terra natal. Beroso fica indignado. Abednego diz que voltará à Judá com Naomi. Daniel diz que ficará na Babilônia com Lia. Ravina e Ilana deixam sua casa. Zac diz que seu lugar é a Babilônia. Lázaro, adoentado e com várias feridas de lepra, caminha pela cidade. Beroso tenta se aliar a Zac para destruir Daniel. Lia se despede de Naomi. Muitos hebreus deixam a Babilônia. Os objetos sagrados do templo são levados de volta à Judá. O rei Ciro coloca Daniel à frente do governo da Babilônia. Beroso trama contra Daniel. Debilitado, Lázaro chega à Babilônia.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

