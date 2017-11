Com apoio do Governo Municipal, Costa Rica recebe dia 20 de novembro clínica tecnológica de Visual Merchandising

Na próxima segunda-feira, 20 de novembro de 2017, o Sebrae/MS – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul em parceria com o Poder Executivo por meio SEMAD – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento -, ACIACRI – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Costa Rica – MS, com apoio da Fecomércio – Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de MS e do Governo do Estado através do Propeq – Programa Estadual de Apoio aos Pequenos Negócios, oferecem a clínica tecnológica de Visual Merchandising.

A capacitação será realizada a partir das 18h30 na sede da ACIACRI e tem por objetivo orientar os participantes a desenvolver estratégias eficientes de exposição de produtos para tornar os pontos de venda mais agradáveis aos clientes e aumentar o número de vendas. Serão mostrados conceitos de design, iluminação, comunicação multissensorial, produtos chaves e hot-spots, linha de visão, vitrinismo e muito mais.

Conforme o secretário de Agricultura e Desenvolvimento, Ailton Martins de Amorim, é de grande importância à participação do comércio nessa clínica. “Estar em constante capacitação é importante para o sucesso dos negócios. Acredito que esse curso irá colaborar ainda mais para que os empreendedores da nossa cidade possam aplicar novos medos de chamarem mais atenção dos clientes e desta forma faturar mais”, enfatizou o gestor.

O investimento é de R$ 108,00 e garante duas horas de consultoria in loco, que serão agendadas no período de 21 à 24 de novembro. As inscrições podem ser feitas na sede da ACIACRI e/ou na Sala do Empreendedor de Costa Rica anexo a SEMAD.

A ACIACRI está localizada na Rua Tércio Teixeira Machado, Nº 679, Centro de Costa Rica. Para mais informações nos telefones (67) 3247 7081 e 3247 1107.