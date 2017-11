Brasil Ride vem aí: Redbull divulga release do Campeonato Mundial MTB 24 horas em Costa Rica

O município de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, vivenciará um fim de semana histórico para o mountain bike nacional. Em julho de 2019 receberá o Campeonato Mundial MTB 24 Horas solo, mas os eventos promocionais já começam nos dias 25 e 26 de novembro com a inauguração do complexo esportivo, que conta com uma pista de pump track, e um workshop com grandes nomes do esporte, como Henrique Avancini.

“Nosso primeiro evento de promoção do Mundial 24h de MTB Solo será um momento único, em que os amantes do ciclismo de Costa Rica e região poderão pedalar com os ídolos do mountain bike nacional no treino de domingo. Teremos palestras dinâmicas com atletas e treinadores. Será o lançamento da estrutura física do local e proporcionaremos o maior workshop do País na área do MTB, com os profissionais do esporte passando conhecimento de como se preparar para uma temporada da melhor forma e consequentemente para o Mundial em 2019”, destaca Mario Roma, organizador.

Os embaixadores do Mundial 24h MTB que participam do evento são os atletas: Raquel Gontijo, Allyson Lucas, Bruno Martins, Daniel Zoia, Edson Resende, Halysson Ferreira, Henrique Avancini, Hugo Prado, João Firmeza, Jose Gabriel, Kennedi Sampaio, Lukas Kaufman, Marco Verissimo, Ricardo Pscheidf, Robson Ferreira, Roger Renzo e Sherman Trezza; e os treinadores Helio Souza e Hugo Prado Neto.

Atualmente, os eventos Brasil Ride contam com provas de ciclismo e MTB em Botucatu (SP) e a reconhecida Ultramaratona de MTB na Bahia.

“A pista de pump track, que será inaugurada em Costa Rica, serve não apenas para o fomento de jovens atletas, mas também para treinamento de profissionais. Pedalar com os melhores ciclistas do País e reconhecer essa estrutura, com certeza é algo que ficará marcado para sempre na memória dos participantes”, enaltece Roma. “Para quem não conseguir participar, terá transmissão ao vivo na Fan Page da Brasil Ride”, finaliza o fundador.

Programação do evento:

Sábado – Dia 25 de novembro

Desafio Eliminator na pista de Pump Track

Palestra com atletas e treinadores

Retirada de kits do Enduro Brasil Ride

Domingo – 26 de novembro

Treino com os maiores do Brasil no percurso do Mundial 24h MTB

Fonte: Andre T. Piva/Red Bul

