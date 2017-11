Assembleia de Deus Missões realiza XIII congresso de Jovens com a participação da Cantora Eliane Silva em Chapadão do Sul

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões situada Rua Dez n º 1693 Centro Chapadão do Sul MS sob a direção do Pastor Presidente Daniel da Silva Rovani estará realizando XIII congresso de Jovens com a participação da Cantora Eliane Silva de Ipatinga MG e Preletor o Pastor Edson Nascimento, de Sud Mennucci SP, com presença de várias Caravanas locais e cidade vizinhas.

Convida à população Sul Chapadense para o Evento: Abertura Culto de Adoração a Deus no sábado dia 18 às 19 horas e domingo 8 horas MS manhã Missionaria e Encerramento às 19:00 MS

Comentários