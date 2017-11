Vereadores pedem pintura de quadras, construção de passarela em frente à escola e verba para compra de ônibus

Na sessão legislativa ordinária realizada na noite de segunda-feira (13/11), os vereadores de Costa Rica-MS voltaram a defender e reivindicar benefícios para a população do município, por meio de indicações.

Durante a sessão, os edis Averaldo Barbosa da Costa (PMDB) e Rayner Moraes Santos (PR) apresentaram a indicação n° 188/2017, dirigida ao deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Júnior Mochi (PMDB). Na indicação, os dois vereadores solicitam que o deputado libere uma emenda parlamentar no valor de R$ 75 mil, para cobrir parte dos custos com a aquisição de um novo ônibus para a Secretaria Municipal de Saúde de Costa Rica.

Inclusive, na semana passada, os dois vereadores viajaram até Campo Grande-MS, onde se reuniram pessoalmente com Júnior Mochi, na Assembleia Legislativa, para adiantar o assunto e o pedido ao deputado. ““Inicialmente, a gente achava que seria um valor um pouco menor, mas fomos lá, conversamos com o Júnior Mochi e ele se sensibilizou e disponibilizou um pouco mais de recursos para aquisição de um ônibus para a Saúde. Agora, por meio da indicação, nós formalizamos o pedido, mas está tudo bem adiantado”, explicou Averaldo.

No mês de outubro, os vereadores de Costa Rica estiveram reunidos com o prefeito Waldeli dos Santos Rosa (PR), quando ficou acordado que o Poder Executivo e o Poder Legislativo vão somar forças para angariar os recursos necessários para a compra de um novo ônibus para a Saúde do município. Desde então, os parlamentares municipais não estão medindo esforços em busca de verbas junto a deputados e senadores do estado, para aquisição do veículo.

“Nossa indicação tem como objetivo atender aos anseios dos pacientes que precisam se deslocar para outros centros médicos mais especializados. A aquisição do referido veículo para a Secretaria Municipal de Saúde irá com certeza dar maior agilidade e qualidade, além de conforto para os nossos cidadãos”, enalteceu o vereador Rayner, ao se referir à indicação encaminhada para o deputado Júnior Mochi.

Na indicação n° 189/2017, os vereadores Antonio Divino Félix Rodrigues, o Tonin Félix (PSB), Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB), e Rayner Moraes, pediram a pintura das quadras esportivas das praças do bairro Vale do Amanhecer, bairro Sonho Meu III, bairro Vila Nunes e Jardim Buenos Aires. A solicitação foi encaminhada para o Executivo Municipal.

Já na indicação n° 190/2017, apresentada pelo vereador Rayner Moraes, o parlamentar pede ao Governo Municipal a construção de uma passarela elevada para pedestres em frente à Escola Estadual Santos Dumont e ao Fórum, na rua José Pereira da Silva.

“Encaminho a referida indicação pelo fato de que todas as instituições de ensino neste município estão amparadas por este mecanismo de segurança, exceto a Escola Santos Dumont”, justificou Rayner.

E por fim, o vereador Averaldo solicitou a construção de um quebra-molas na rua Guilherme Rodrigues de Menezes, na altura do número 258, perto do cruzamento com a avenida J, no bairro Jardim Eldorado, por meio da indicação n° 191/2017.

“Com o aumento do trânsito naquela rua, muitos motoristas estão transitando em velocidade acima do permitido, colocando em risco a população, principalmente os idoso e as crianças que vão todos os dias para a escola”, afirmou Averaldo.

Na Câmara Municipal de Costa Rica, além de propor, analisar e aprovar projetos de leis, cada vereador também pode sugerir que um determinado órgão tome providências em relação a um assunto que interessa à comunidade. Esse tipo de recomendação é feita por meio de um documento oficial do Poder Legislativo, chamado indicação. Somente em 2017, os parlamentares municipais já apresentaram 191 indicações.

Para acessar todas as indicações, atas, pautas e projetos de lei que tramitam na Câmara de Vereadores de Costa Rica, basta acessar o endereço eletrônico: http://legis.cmcostarica.ms.gov.br.

Fonte: Ademilson Lopes / Foto: ASSEIM/CMCR

