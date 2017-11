Secretaria Municipal de Obras está trabalhando para manter ruas e avenidas de Alcinópolis organizadas

A Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, está trabalhando em diversas áreas do perímetro urbano para manter a cidade organizada. As ruas não pavimentadas estão passando por manutenção e novas placas de sinalização foram instaladas.

Segundo o secretário municipal de Obras, Enivaldo Cândido Taveira, o trabalho se prolongará ao longo da semana e na próxima segunda-feira (20) será iniciada uma nova fase da operação Tapa-buracos. “Além de trabalhar pesada na região rural de Alcinópolis, manter a cidade limpa e organizada também é nossa prioridade”, ressaltou.

Zona Rural – A Secretaria Municipal de Obras realizou recentemente a manutenção com patrolameto da estrada que liga Alcinópolis a MS-217. Foram mais de 30 quilômetros de estrada recuperada. O mesmo trabalho está sendo realizado na região do “Cafundó”, a 60 quilômetros do município.

Depois de concluir a reforma da ponte sobre o Córrego Bananalzinho, a Prefeitura Municipal concluiu agora a reforma da ponte sobre o Córrego Engano, na Região de Lavoura, sentido Paulo Andrade, na divisa com o município de Costa Rica. Com mais este trabalho, a Prefeitura totaliza quatro reformas e uma construção de ponte. “Estamos investindo pesado nos quatro cantos do município para garantir estradas rurais mais seguras à população do campo”, disse o prefeito Dalmy Crisóstomo.

Assecom/Prefeitura de Alcinópolis

Jornalista Nathalia Barbosa

