Real/Anjo de Quatro Patas, Inter e Supermercado Paraná/GEM Agropecuária são os grandes campões do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador 2017

Como forma de transformação social e integração de todas as classes, a prática esportiva em Costa Rica – MS é cada vez mais incentivada pelo Poder Executivo por meio da SEMTMA – Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura.

E foi com esse propósito que no último sábado, 11 de novembro de 2017, foi realizado no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho, o Laertão, a final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador 2017.

Com olhar bastante atento o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, esteve acompanhando lance a lance a grande final da competição. “O esporte tem o poder de transformação pessoal e social. E isso faz a diferença na vida das pessoas, das famílias e da comunidade. O esporte faz bem para o convívio entre as pessoas e traz um retorno muito grande em relação à educação e disciplina. Além disso, é uma ótima opção de lazer”, destacou o gestor ao entregar a premiação aos campeões: Real/Anjo de Quatro Patas (veterano); Inter Esporte Clube (prata) e Supermercado Paraná/GEM Agropecuária (ouro).

O secretário de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, Keyler Garcia Barbosa, por sua vez ressaltou a importância do esporte na vida das pessoas. “Sabemos o quanto o esporte contribui para a boa formação das pessoas no aspecto educativo, de saúde e socialização, além de contribuir para o aspecto físico das pessoas”.

Conforme o assessor de Esportes da SEMTMA, Ademildo Batista de Amorim “Tigrilo”, o Campeonato Municipal de Futebol de Campo Amador 2017 foi disputado em aproximadamente 80 jogos e contou com a participação de 580 atletas.

Confira abaixo o placar com o nome dos campeões e vice-campeões:

A partida de encerramento da noite foi da série Ouro, onde a equipe do Supermercado Paraná/GEM Agropecuária venceu o time do Major City pelo placar de 3×2 e sagrou-se a grande campeã. Na série Prata, o time do Inter Esporte Clube, em uma partida disputadíssima venceu a equipe do CREC Sub 17 nos pênaltis pelo placar de 4×2. Já na categoria Veterano a equipe do Real/Anjo de Quatro Patas venceu o time Viva Melhor pelo placar de 2×1 sagrando-se campeã.

Os artilheiros da competição foram:

Série Ouro: Anderson Cromado do Major City com 09 gols;

Série Prata: Murilo Marques do SW Autopeças com 08 gols;

Veterano: Nilson do Auto Posto Avenida com 03 gols;

Os goleiros menos vazados foram:

Série Ouro: Israel do Supermercado Paraná/GEM Agropecuária com 05 gols;

Série Prata: Muriel do Inter Esporte Clube com 04 gols;

Veterano: Odinei do Real/Anjo de Quatro Patas com 05 gols.