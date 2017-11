Prefeitura realizará exames de Tracoma nas escolas de Alcinópolis

Com objetivo de avaliar a ocorrência de casos de Tracoma, doenças dos olhos, no município de Alcinópolis, entre os dias 21 e 24 de novembro a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, departamento de Vigilância Epidemiológica e profissionais da Secretaria de Estado de Saúde realizarão uma triagem nas crianças de todas as escolas do município.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Célia Regina Furtado, o exame é realizado de forma simples e rápida “Ele é feito na parte interna da pálpebra superior do olho, rápido e não causa dor. Tudo será realizado por profissionais capacitado”, garantiu a secretária.

Solicitamos aos pais e responsáveis a autorização para realizar o exame em seus filhos por meio de formulário que será encaminhado pela unidade escolar em que a criança estuda. Caso o aluno seja diagnóstico com a doença, a família será comunicada e, junto com os pais ou responsáveis, será marcada uma consulta médica na Unidade Básica de Saúde.

Dúvida e informações pelo telefone (67)3260-1166.

Natalia Brabosa

Comentários