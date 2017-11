No próximo dia 30 de novembro, às 8h (MS), será realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Cassilândia (MS).

O objetivo da reunião será divulgar o Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Cassilândia.

O edital de convocação do encontro foi publicado no Diário Oficial do município de hoje (16).

*Cassilandia Noticias

