Prefeito Waldeli e secretária de saúde parabenizaram servidores pela campanha do arrastão

O prefeito de Costa Rica – MS Waldeli dos Santos Rosa e a secretária Municipal de Saúde Adriana Tobal, elogiaram o empenho dos servidores municipais que atuam no combate às endemias e que no período de 23 de outubro a 09 de novembro realizam na cidade mais um Arrastão de Limpeza no combate ao Aedes Aegypti.

Waldeli agradeceu o engajamento dos agentes que estão orientando os moradores a cuidar dos seus quintais e conseguindo a adesão familiar. “Graças ao empenho essencial dos servidores temos uma situação melhor com a população que colabora cada vez mais na luta contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Somente com a participação de todos é que podemos vencer essa guerra contra o aedes aegypti”, declarou.

“No ano de 2015 o arrastão retirou 60 caminhões de lixo, em 2016 retirou 50 caminhões e em 2017 foram 43 caminhões, isso mostra a participação popular, cada um fazendo a sua parte cuidando de seu quintal”, concluiu o prefeito ao também agradecer a população costarriquense que tem entendido a preocupação dos gestores públicos.

O coordenador do Controle de Vetores, Geandro Almeida, agradeceu o apoio do prefeito à Secretaria Municipal da Saúde. “A saúde é uma das prioridades da gestão do prefeito Waldeli. Nesses 12 dias úteis trabalhados recolhemos 43 caminhões de “lixo”, ou seja, possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e zika vírus. O trabalho foi realizado em todo o municipio de Costa Rica e Distrito da Lages”, contou Geandro Almeida.

A Secretária de Saúde, Adriana Tobal, agradece toda população a receptividade que os agentes de combate a endemias tiveram, e ressalta que o objetivo do arrastão é manter o índice de infestação do Aedes Aegypti abaixo de 1% e com isso diminuirmos o risco de termos epidemias de dengue, chikungunya e zika vírus.

Para Adriana Tobal “a união entre as secretarias municipais também é fundamental para o combate ao mosquito. Recolhemos resíduos sólidos incansavelmente e, também, orientamos a população para reduzir o descarte do lixo. A educação e a conscientização são essenciais no combate ao Aedes Aegypti”, resumiu a gestora.

“A visibilidade dos dias que são feitos o arrastão é pontual, mas o mais importante é reforçar todas as atividades no dia a dia dos agentes nas visitas residenciais”, concluiu a secretária de Saúde de Costa Rica.

Conforme o coordenador do Controle de Vetores, durante o arrastão varios moradores foram notificados, devido ao grande acúmulo de lixo em seus quintais. Ele alerta que todos os proprietários que forem reincidentes serão multados conforme a Lei Municipal Nº 1.232, de 08 de maio de 2015, e encaminhados ao Ministério Público.