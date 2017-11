Jovem de Chapadão do Sul é morto em confronto com a policias em Três Lagoas

O Jovem morador de Chapadão do Sul Kawam Mateus Novaes de Souza, conhecido nos meios policiais como ‘Aranha’ foi morto nesta quarta-feira (15), durante confronto com uma equipe das Rondas Ostensivas e Táticas do Interior (Rotai) de Três Lagoas. Kawan tinha mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário pelo crime de Tentativa de Homicídio em Chapadão do Sul e também suspeito da morte de uma pessoa em Aparecida do Taboado, por onde morou há algum tempo.

De volta a Três Lagoas, Aranha passava um tempo na casa de parentes. Possuia mandado de prisão em aberto e hoje, quando abordado pelos PMs, disse que preferia morrer a ir preso pela polícia.

Neste momento, sacou uma arma e disparou contra a guarnição da Rotai. Ele foi alvejado e após cair, ainda foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Outras informações dão conta de que Kawan era de Chapadão do Sul e contava com passagem pela polícia, quando foi preso com uma pistola Glock, tempos atrás em Três Lagoas.

Informações JP News e Chapadense

Comentários