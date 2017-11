Imposto de Renda Solidário: seja amigão das crianças e adolescentes

Você sabia que parte do Imposto de Renda que você paga pode ficar no município e ser destinado às entidades que desenvolvem ações com crianças e adolescentes de Chapadão do Sul?

SEJA VOCÊ TAMBÉM UM AMIGÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES!

Esta doação é estabelecida pela Lei 8.069/90, e não gera ônus para quem colabora, os valores doados são abatidos no valor que o contribuinte já paga do Imposto de Renda.

Os contribuintes que antecipam o pagamento do Imposto de Renda contribuem da seguinte forma:

Pessoas Físicas: devem declarar em formulário completo e podem repassar ao FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 6% do Imposto de Renda devido.

Pessoas Jurídicas: devem declarar pelo sistema de lucro real e podem destinar ao FMDCA até 1% do Imposto de Renda devido.

Os contribuintes de declararem o Imposto de Renda dentro do período estabelecido pela Receita Federal (no ano seguinte ao exercício declarado) deverão cumprir os mesmos requisitos citados acima, mas a contribuição será de 50% do valor ou seja: Pessoas Físicas: podem destinar até 3% do Imposto devido; Pessoas Jurídicas: podem destinar até 05% do Imposto devido

Os recursos serão destinados o FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem composição paritária entre sociedade civil e membros governamentais, as entidades inscritas apresentarão projetos que serão analisados, se aprovados os recursos serão destinado às entidades para execução das ações propostas. O Conselho também fiscaliza a execução destes recursos.

Esta é uma forma do contribuinte poder acompanhar de perto a utilização do seu imposto e beneficiar diretamente as crianças e adolescentes desta cidade, consequentemente atendendo seus filhos, sobrinhos, vizinhos, e demais crianças sul chapadenses.

Procure seu contador e peça para que ele faça o tramite necessário. É rápido, simples e você ainda irá ajudar nossas crianças e adolescentes sem precisar tirar dinheiro a mais do bolso. Você apenas irá destinar o que iria para o Leão ao fundo!

Dados do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Chapadão do Sul:

Conta Corrente: nº22.609-2, agência 3066-X

CNPJ: 15.542.614/0001-72

Dados do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:

Endereço: Rua Sete, 371, Centro, Chapadão do Sul – MS

Telefone: (67) 3562-2828

