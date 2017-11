Executivo realiza reuniões com Secretários e seus comissionados para cobrar desempenho em funções e implantar avaliação semestral

Durante toda esta semana, o Prefeito Rogério Rosalin e o vice-Prefeito Fernando Martins, junto com o Gerente de Recursos Humanos Paulo Roberto Salomão reuniram-se com os Secretários Municipais acompanhados de seus comissionados, para avisar que a cada semestre será realizada uma avaliação para verificar o desempenho de cada comissionado junto às suas funções no dia a dia do seu trabalho.

Segundo o Prefeito a palavra “cobrança” será utilizada diariamente junto aos detentores de cargo comissionado, sendo os mesmos avaliados e caso essa avaliação esteja abaixo do desejado, esses comissionados terão 60 dias para apresentar melhor desempenho, caso contrário poderão ser exonerados.

*Assessoria Imprensa