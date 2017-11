Colisão entre três veículos deixa um morto na BR-060

Uma colisão envolvendo três veículos deixou uma pessoa morta na madrugada desta quarta-feira (15), na BR-060 em Camapuã. Gonçalino Barbosa da Silva, de 34 anos, morreu na hora.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Silva conduzia um Chevrolet Celta quando acabou realizando uma ultrapassagem perigosa e colidiu de frente com uma Caminhonete Blazer, que seguia no sentido contrário.

A blazer acabou colidindo em um VW Gol, que seguia logo atrás do carro da vítima fatal. O condutor da Blazer foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com diversas escoriações pelo Corpo.

Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Camapuã, já o condutor do Gol foi levado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) para a Delegacia após o teste de alcoolemia apontar um teor alcoólico acima do permitido.

Peritos do Núcleo de Pericias de Costa Rica estiveram no local do acidente e realizaram todos os levantamentos de praxes necessários, em seguida liberaram o corpo de Gonçalino para realização de exame necroscópico no IML (Instituto Médico legal) de Coxim.

*Edição de Noticias – Foto Camapuã Mais

