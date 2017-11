Calçadas: antes da construção é necessário se informar sobre normas no CAC

A Prefeitura de Chapadão do Sul informa a toda população que mora nas ruas que estão sendo construídos os meios-fios, sendo realizada a terraplanagem e a construção de drenagem pluvial para que antes que realize o calçamento em frente do seu lote, consulte a Administração Municipal.

Sabe-se o anseio que a população que mora nessas ruas, principalmente no Parque União, em ter o meio-fio na frente da sua casa, para realizar a construção da calçada, entretanto, é preciso realizar a obra de acordo com as normas municipais.

Além disso, em algumas ruas o sistema de água, da Sanesul, poderá passar pelas calçadas, por isso, é recomendável nessas regiões que espera ser realizada a obra, para que não tenha que fazer o serviço duas vezes.

Assim, ratifica-se a importância de procurar a Prefeitura de Chapadão do Sul antes de construir a calçada em frente ao seu lote.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 3562-5620. O CAC, Central de Atendimento ao Contribuinte, está localizada Av. Onze, nº 201. A Prefeitura agradece a compreensão de todos.

Comentários