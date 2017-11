Assembleia Legislativa dá posse ao deputado estadual Enelvo Felini

Campo Grande (MS) – Com casa lotada, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) deu posse, na manhã desta quinta-feira (16), ao deputado estadual Enelvo Felini (PSDB). O mais novo parlamentar chega à Casa de Leis após Flávio Kayatt deixar a cadeira no legislativo sul-mato-grossense para assumir o cargo de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Em sua carreira pública está é a primeira vez que Felini assume um mandato como deputado estadual. Em seu pronunciamento de posse, ele demostrou satisfação em assumir a mais nova missão “Durante cada dia do meu curto mandato, lembrarei sempre que todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido”.

Felini também aproveitou o momento para agradecer a todos os servidores da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), colegas de trabalho, com quem dividiu os últimos três anos de trabalho enquanto comandou a pasta como diretor-presidente da instituição.

“Quero dizer nesse momento muito obrigado a Agraer, vocês são uma verdadeira família e me deram a oportunidade de governar juntos com vocês”, disse com a voz embargada de emoção .

Gaúcho de Passo Fundo (RS), nascido no dia 2 de janeiro de 1954, o produtor agropecuário Enelvo Felini assumiu a pasta estadual da agricultura familiar no início da gestão Reinaldo Azambuja.

Em sua trajetória profissional Felini trouxe um vasto conhecimento político que muito contribuiu com os trabalhos da Agência seja através da sua experiência de homem do campo ou pela vivência administrativa e política, por ter sido prefeito de Sidrolândia por dois mandatos consecutivos, de 1997 a 2004.

A solenidade de posse contou com a presença do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, que na ocasião representou o Chefe do Executivo Estadual, Reinaldo Azambuja. “Pela experiência que eu tenho junto a Agraer, nós só temos um grande desafio agora, que é conseguir manter todo esse dinamismo que o Enelvo implantou na Agraer. Então, em nome do governo do Estado deixo aqui o agradecimento pelo trabalho que o Enelvo executou frente a Agraer ”.

Felini,, agora, torna-se o representante da agricultura familiar dentro do legislativo estadual, conforme avaliação do secretário. “Enelvo é o nosso deputado da agricultura familiar a partir de agora e, também, dentro da Agraer ele sabe que tem uma equipe que está disponível e, no mínimo, a gente tem que fazer o que ele já vinha fazendo dentro da Agraer, ou seja, manter no último ano de governo o padrão de atendimento da agricultura familiar que é a proposta que o governador sempre nos estabeleceu e nós vamos levar a Agraer nos mesmos padrões que até agora vinha sendo desenvolvido.

Retrospectiva

“O Enelvo veio como um gestor experiente que passou pela prefeitura de Sidrolândia, soube ali construir um ambiente de desenvolvimento, com uma parceria enorme da Agraer com os 79 municípios e, principalmente, a conciliação interna: a equipe, o trabalho que vocês realizaram ali”, declarou o governador do Estado, Reinaldo Azambuja durante o ato de entrega de 26 resfriadores de leite, na Capital, na última segunda-feira (13) .

E o governador ainda frisou, “O Enelvo está indo para uma nova missão, que é fazer parte do legislativo do estado de Mato Grosso do Sul. Outra nobre missão porque é importante o trabalho do legislativo, da Assembleia Legislativa, os trabalhos dos deputados e deputadas que são feitos em benefício do estado de Mato Grosso do Sul”.

Frente a Agraer passa a exercer a função de diretor-presidente o servidor de carreira André Nogueira, engenheiro agrimensor. “E, dizer que ouvi inúmeras pessoas, ouvi o Enelvo, ouvi o Jaime, ouvi várias pessoas e quando sai uma pessoa a gente tem que colocar uma outra pessoa. A política é a mesma, a equipe é a mesma, o trabalho é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Contudo, a gente tem que ter a condução desse trabalho, então, optamos por uma pessoa, um servidor de carreira, com mais de 24 anos na Agraer, para substituir o Enelvo que é o servidor André Nogueira”, concluiu Azambuja.

A solenidade de posse realizada, nesta quinta-feira (16), no plenário da Assembleia Legislativa, Palácio Guaicurus, contou na mesa de honra com a presença do presidente da Casa de Leis, Júnior Mocchi, os deputados estaduais Coronel Davi e Amarildo Cruz, e o secretário da Semagro, Jaime Verruck.

Texto: Aline Lira/Fotos: Néia Maceno – Assessoria de Comunicação da Agraer

