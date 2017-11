Adolescentes furtam bezerra e dizem que era para comemorar o título do Corinthians

Policiais Militares de São Gabriel do Oeste, cidade a 141 quilômetros de Campo Grande, recuperaram um bezerro furtado por adolescentes, na manhã desta quinta-feira (16). De acordo com a dupla de amigos, a intenção era matar o animal e fazer um churrasco em comemoração ao título de Campeão do Campeonato Brasileiro Série A, conquistado pelo Corinthians na noite de ontem.

Segundo informações do site Idest, a bezerra estava sendo cuidada por um adolescente em uma residência da Rua Angico, no bairro São Cristóvão, mas o autor do furto não estava no local.

Os PMs chegaram até o endereço após ligações de moradores da região, que avistaram o menino, conhecido por diversos furtos, empurrando o animal pelas ruas do bairro. O conselho tutelar foi acionado para acompanhar o caso e a bezerra devolvida ao dono, um homem de 53 anos.

