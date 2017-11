Ação de Cidadania e Programa Especial de Saúde do Senar/MS em Figueirão dia 24 de novembro

A prefeitura de Figueirão estará realizando um dia dedicado à Ação de Cidadania, juntamente com diversos órgãos estaduais, que oferecerão aos cidadãos vários tipos de serviços, todos gratuitos. Essa ação será realizada no dia 24 de novembro e contará inclusive com os serviços oferecidos pela Carreta da Justiça.

Dentro da mesma programação, o Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural realizará a primeira edição do Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural em Figueirão.

Essa ação é realizada em parceria com o Sindicato Rural de Figueirão, secretarias municipais de Saúde, de Educação e de Assistência Social, além da SBU/MS – Sociedade Brasileira de Urologia.

Serão oferecidos exames de preventivo e PSA, vacinas, testes rápidos de glicemia capilar e para diagnósticos de Sífilis, HIV e Hepatite B e C, e aferição de pressão.

Haverá ainda recreação infantil e espaço de leitura, espaço beleza, orientações sobre alimentação saudável e nutrição, além de um núcleo jurídico e informações para prevenção da violência contra a mulher.

“A intenção é dar oportunidades para os moradores de Figueirão, das zonas urbana e rural, a se regularizarem. Além de trabalharmos a prevenção na saúde dos participantes. Um grupo de especialistas em diversas áreas estará à disposição da comunidade durante todo o dia”, afirma o prefeito Rogério Rosalin.

