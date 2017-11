Saúde confirma casos de chikungunya e zika; 1 caso em Cassilândia

A Secretaria do Estado de Saúde (SES) confirmou 62 casos de febre chikungunya e 19 de vírus da zika em Mato Grosso do Sul até a última sexta-feira (10), conforme os boletins epidemiológicos divulgados nesta terça-feira (14).

Campo Grande e Corumbá são os municípios com maior número de casos das doenças: 24 e 16 de febre chikungunya, respectivamente, e sete de vírus da zika cada um.

No boletim da chikungunya ainda aparecem Água Clara (1); Aquidauana (2); Aral Moreira (1); Bonito (6); Caarapó (1); Cassilândia (1); Chapadão do Sul (1); Coxim (1); Dourados (2); Fátima do Sul (1); Ladário (1); Maracajú (1); Nova Andradina (1); São Gabriel do Oeste (2).

Também inclui nas confirmações de zika Bonito com quatro casos e Sonora com um. Em Bonito, foi registrado um caso em grávida, mas já foi descartado possibilidade de microcefalia.

As duas doenças são transmitidas pelo mosquito aedes aegypti, o mesmo da dengue, que se reproduz em locais onde acumula água. O período de maior reprodução é o verão que inicia a cerca de um mês.

G-1 MS

