Chapadão do Sul foi contemplado com dois resfriadores de leite, pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, que beneficiarão famílias rurais. Com capacidade para armazenar dois mil litros de leite, o novo resfriador não só ajudará na autonomia dos produtores como vem para materializar um sonho.

“Depois da luta por um pedaço de terra, o maior desafio hoje do pequeno agricultor é ter capacidade de produção, e esta tem sido a missão do Governo do Estado na organização da cadeia alimentar, fortalecendo a agricultura familiar com equipamentos e tecnologia e garantindo acessos ao mercado”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja, ao entregar 26 resfriadores de leite para comunidades agrícolas de 23 municípios.

Durante a entrega dos equipamentos às prefeituras, na tarde desta segunda-feira, 13, em Campo Grande, o governador anunciou oficialmente o nome do novo diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), André Borges, funcionário de carreira do órgão. Com mais de 20 anos de atuando na área, Borges substituirá Enelvo Felini, que assumirá uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Em Mato Grosso do Sul, dados oficiais indicam que 60% dos estabelecimentos rurais exploram a pecuária leiteira, sendo que nas propriedades oriundas da reforma agrária esse índice é superior a 80%. Porém, mais do que só garantir a qualidade o desafio dentro da cadeia produtiva do leite é promover a continuidade na produção.

Ao todo, foram investidos R$448.850,00 em equipamentos em forma de dois convênios firmados junto ao Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Caixa Econômica Federal. O primeiro de R$141.350,00 que garantiu a compra de 11 resfriadores, com capacidade para mil litros de leite e segundo, de maior valor, calculado em R$ R$307.500,00 para aquisição de 15 resfriadores que armazenam até dois mil litros de leite.

Apoio da bancada federal

Reinaldo Azambuja destacou, durante o evento realizado no Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer, a parceria do Estado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bancada federal e com as prefeituras para garantir os investimentos ao campo, em especial aos pequenos produtores. Os recursos têm contemplado a agricultura familiar do Estado com patrulhas mecanizadas e estruturação da cadeia do leite, além da assistência técnica.

Especificações

Tanque resfriador de leite, novo, de expansão em aço inox AISI 304, capacidade para 2.000 Litros, fundo em declive para escoamento do leite, voltagem 220v monofásico, termostato eletrônico de alta precisão, mostrador digital de temperatura, relê de tempo para acionar o agitador, dispositivo de proteção contra queda, interrupção e oscilação de energia (de 200 a 256v.), protetor para raios, motor agitador, isolamento com espuma de poliuretano ecológico injetado, compressor de 2,5 HP, para duas ordenhas, incluindo frete de transporte ao município de instalação num raio de 470 km de Campo Grande, instalação e orientação de manuseio.

