O CTG – Centro de Tradições de Chapadão do Sul, promove neste sabado dia 18, a 3ª Edição do Baile da Cerveja. A animação será da Banda Focku’s do estado do Paraná.

A patronagem do CTG, comunica que serão servidas no baile oito (08) marcas de cerveja. Também haverá cerveja sem álcool.

As mesas e ingresso para o baile, já estão sendo vendidos com a patronagem ou na secretária do CTG.

Maiores informações pelo fone: 3562. 2229

