Vereadores de Alcinópolis participam de reunião para a elaboração do Plano Diretor Participativo

Durante a tarde do dia 13 de novembro, o legislativo de Alcinópolis, reuniu-se com o advogado Jaibis Correa Ribeiro, na Prefeitura de Alcinópolis, com a finalidade de trabalhar para a elaboração do Plano Diretor Participativo.

O Plano Diretor Participativo deve estabelecer alguns princípios, diretrizes e normas, fornecendo orientações para as ações que influenciarão no desenvolvimento de Alcinópolis. “É importante participarmos ativamente do desenvolvimento de Alcinópolis, sugerindo melhorias e soluções para os inúmeros problemas que nossa população enfrenta”, explica o presidente Valdeci Passarinho. “Só teremos a ganhar. Porque os frutos desse progresso quem colherá seremos nós”, finaliza o presidente.

Além do presidente Valdeci Passarinho, participaram dessa reunião os vereadores Alcir do Escritório, Valter Roniz, Marcão, Nivaldo Nunes, Ênio Queiroz, Weliton Guimarães e Ângelo do Nicola e a engenheira Aline Pedrosa.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Bruna Souza

