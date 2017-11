Sindicato Rural de Figueirão em parceria com o SENAR-MS e prefeitura de Figueirão realiza curso de Produção de Mel

O Sindicato Rural de Figueirão em parceria com o SENAR-MS e prefeitura de Figueirão, está realizando curso de Produção de Mel (apicultura), com o monitor Eloy, do Senar/MS.

Com 10 alunos participantes, a maioria produtores rurais buscando tecnologia na área apícola para agregar em sua propriedade, com o objetivo de fomentar a produção apícola no município, gerando renda para a propriedade na cadeia do mel.

Está sendo fomentada a ideia de, junto com a prefeitura municipal, construir uma casa do mel para viabilizar o escoamento da produção meleira do município. Isso em razão de o mel que é produzido aqui ser muito puro, totalmente silvestre, e tem grande aceitação no mercado.

O implantador do curso em Figueirão é Agostinho Padovani, gestor ambiental do Iagro, que informa já terem passado 22 pessoas pelo curso.

O prefeito Rogério e o presidente do Sindicato Rural, veterinário Gilmar Siqueira de Miranda, participaram de reunião com o grupo de alunos, onde reforçaram o fomento à produção apícola no município, que pode gerar boa renda para os produtores.