Primeira dama de Figueirão, Graciela Rosalin, participa da Convenção do PSDB

A primeira dama de Figueirão, Graciela Rosalin, participou da Convenção do PSDB no último final de semana, junto com o Prefeito Rogério.

Trazendo um ar jovial a convenção, a primeira dama Graciela recebeu o convite do mais novo presidente do PSDB, Beto Pereira.

O MS Todo Dia conversou com a primeira dama que disse da enorme satisfação em poder comparecer no evento.

Junto com ela estavam o Prefeito de Figueirão Rogério Rosalin, a Vereadora Flavia, que faz parte da nova diretoria do PSDB Mulher, o Vice Prefeito de Figueirão Fernando Martins com sua esposa que é secretária de administração, o Secretário de Infraestrutura, chefes de gabinetes entre outros.

Todos foram para somar a participação de Figueirão na composição da chapa que promete movimentar o Estado com eventos e muita ação.

Figueirão não tem somente um prefeito ativo como uma primeira dama que está disposta a ajuda.

Sobre sua pretenção de assumir um cargo público, a primeira dama Graciele falou que “não costumo dizer nunca para as coisas, pois o futuro à Deus pertence. Sei como é difícil ser gestor e tocar uma organização pública no caos que estamos vivendo atualmente. Se um dia eu puder somar, porque não!”.

Fonte: MS Todo Dia

