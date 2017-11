Prefeitura de Alcinópolis dá início as campanhas Novembro Azul e Dezembro Vermelho

A fim de conscientizar os homens sobre a importância de cuidar da saúde e realizar exames preventivos regulares, a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início à Campanha Novembro Azul. Simultaneamente, também está acontecendo a Campanha Dezembro Vermelho, para a prevenção ao HIV/Aids.

No último domingo (12), uma equipe da Saúde esteve no Estádio Municipal, durante a 3ª Copa Nairo Barcelos de Futebol realizando distribuição de material informativo e realizando testes rápidos de Sífilis e HIV. A mesma ação será promovida no Clube dos Trinta, durante almoço dos sócios, no dia 26 de novembro, na Feira do Empreendedor dia 02 de dezembro e na Feira do Produtor, dia 03 de dezembro.

Durante a reunião do Programa Bolsa Família, que acontecerá no dia 30 de novembro, também será abordado o tema HIV/AIDS, acontecerá a distribuição de preservativos e o incentivo à realização de testes rápidos.

Além de a população masculina em geral receber atendimento como rodas de conversa e testes rápidos na Unidade Básica de Saúde, haverá ainda avaliação nutricional e aplicação de testes de Saúde do Homem aos servidores públicos da Prefeitura e Câmara Municipal no dia 01 de dezembro, no período matutino.

A Campanha Novembro Azul é voltada para os homens de Alcinópolis, mas a prevenção contra o HIV/AIDS é para toda a população. Procure a Unidade Básica de Saúde e faça o teste. Mais informações pelo telefone 3260-1188.

—

Assecom/Prefeitura de Alcinópolis

Jornalista Nathalia Barbosa

