Prefeito de Figueirão representa Assomasul na entrega de resfriadores e destaca ações do Governo

Na condição de vice-Presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), ao representar os colegas prefeitos no evento de entrega de resfriadores de leite na capital, o Prefeito de Figueirão Rogério Rosalin comentou sobre as obras do Governo do Estado que estão distribuídas pelos 79 municípios e parabenizou o Governador Reinaldo Azambuja pelo trabalho voltado à agricultura familiar.

Rogério ainda fez coro ao Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, ao enumerar as qualidades de Enelvo Felini, que na oportunidade anunciou seu substituto da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) por conta de sua pose como Deputado Estadual.

Ao lembrar que a economia de Figueirão é baseada no agronegócio, Rosalin reforçou a importância do resfriador com capacidade de armazenamento de dois litros para dar agilidade ao trabalho do produtor, facilitando a logística de entrega do leite que é produzido na região da Comunidade de Santa Tereza, onde ele será instalado.

Citando o vice-Prefeito Fernando Martins e o Secretário de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente, Denivan Barbosa, que o acompanharam no ato, Rogério falou ainda da importância do trabalho que está sendo realizado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado. “Nunca tivemos um trabalho como o que tem sido feito nas estradas da região” completou, destacando ser fruto de planejamento e organização de um governo comprometido com o homem do campo.

“Depois da luta por um pedaço de terra, o maior desafio hoje do pequeno agricultor é ter capacidade de produção, e esta tem sido a missão do Governo do Estado na organização da cadeia alimentar, fortalecendo a agricultura familiar com equipamentos e tecnologia e garantindo acessos ao mercado”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja, ao entregar resfriadores de leite para comunidades agrícolas de 23 municípios.

Ainda durante a entrega dos equipamentos o governador anunciou oficialmente o nome do novo diretor-presidente da Agraer, André Borges, funcionário de carreira do órgão. Com mais de 20 anos de atuando na área, Borges substituirá Enelvo Felini, que assumirá uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Os avanços conquistados em menos de três anos, no fortalecimento da agricultura familiar, segundo Enelvo Felini, se devem “a grandeza de um governador que olha para o pequeno agricultor e está gerando um forte segmento na diversificação da nossa agricultura”. Esse compromisso, segundo ele, tornou realidade um projeto de fomento à agricultura familiar em Campo Grande, agregando três mil produtores, os quais praticamente não tinham apoio.

Com o ato de hoje, na Cepaer, o Governo do Estado concluiu a terceira entrega de resfriadores, totalizando 84, como parte do Programa Leite Forte, que atende a mais de 50 mil agricultores familiares sul-mato-grossenses.

