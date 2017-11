Novembro Azul: Saúde realizará ação nesta quarta-feira, 15, pelo turno da manhã

Pensando na concizentização da população sul-chapadense, a Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Saúde realizam nesta quarta-feira, 15, diversas ações em homenagem aos novembro azul, mês de concientização da saúde do homem.

Uma equipe da Secretária de Saúde estará na Praça da Avenida Goiás, em frente ao Mercado Vale, no período matutino, das 7h30 às 11h30 com atendimento aos homens com os seguintes serviços: Aferição de Pressão Arterial; Verificação de Glicemia Capilar; Pedido de exame PSA para homens acima de 50 anos; Orientações sobre Câncer de Próstata e Orientações sobre alimentação saudável.

Novembro Azul

Doenças do coração, hipertensão, câncer e diabetes estão entre os principais problemas de saúde enfrentados pelos homens, em particular na fase adulta. Existem inúmeros exames de rotina que detectam esses males e, com o auxílio médico, é possível encontrar formas eficazes de prevenção e cura.

A Prefeitura de Chapadão do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, orienta a todos os homens que procurem uma unidade do município e faça os exames de rotina.

Assecom

Comentários