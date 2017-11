Enelvo Felini toma posse como deputado estadual na quinta-feira

O diretor-presidente da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Enelvo Felini, 63 anos, vai tomar posse como deputado estadual na quinta-feira (16), conforme a assessoria de comunicação.

Suplente, o dirigente assume o lugar de Flávio Kayat (PSDB) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, já que vai assumir o cargo de conselheiroo do TCE (Tribunal de Contas Estadual).

Até então, Enelvo Felini aguardava apenas a data para assumir o mandato na casa de leis. Anteriormente, ao Campo Grande News, destacou entre os temas que pretende levar à Assembleia, o fortalecimento da agricultura familiar.

A exoneração do diretor deve sair até quinta-feira. O nome do substituto da Agraer ainda não foi revelado pelo governo.

Histórico – Nascido em Passo Fundo (RS), Enelvo Felini já foi prefeito de Sidrolândia por dois mandatos, ocupando o posto de 1997 a 2004. Reeleito há cinco anos não pode assumir ao ter o registro de candidatura cassado pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral).

Na época, a decisão considerou que ele teria aplicado 58,47% dos recursos do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), quando o teto mínimo estabelece percentual de 60%. Mesmo sem mandato, acabou nomeado como secretário de governo da gestão de Ari Basso (PSDB), declarado prefeito depois de eleição complementar.

Em 2014, Felini lançou-se candidato a deputado estadual e obteve 9.532 votos nas urnas. Com a posse do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), no ano seguinte, recebeu o convite para assumir o comando da Agraer (Agência gência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural). Ele só deixa a autarquia, nesse mês, para assumir mandato no Legislativo com a ida de Flávio Kayatt para o TCE (Tribunal de Contas do Estado).

Mayara Bueno e Leonardo Rocha – cgnews

