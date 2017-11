Criança de 6 anos é picada por escorpião enquanto brincava ao lado de construção

Uma criança de 6 anos foi picada por um escorpião-preto da espécie (Bothriurus bonariensis). De acordo com informações da enfermeira Juliana Silveira, a criança chegou acompanhada dos pais no ESF Aristóteles Garcia Vida em Paraíso das Águas, neste sábado(11), após a criança ser picada pelo animal peçonhento.

A criança recebeu atendimento médico e foi acompanhado pelo médico e enfermeira à Fundação Hospitalar de Costa Rica (MS), distante 120 Km, onde recebeu o soro antiescorpiônico. Ela ficou em observação por cerca de 6 horas e depois foi liberada para casa.

A picada foi no tornozelo enquanto brincava ao lado de sua residência, em uma areia de construção. Os pais da criança conseguiram capturar o escorpião e o levou junto à vitima para o hospital.

A enfermeira Juliana faz um alerta para a população, quanto aos cuidados que devemos obter neste período e lembra que ações como o Mutirão de Combate à Dengue, são feitos periodicamente no município, o que ajuda na prevenção da proliferação de insetos e animais peçonhentos, como o escorpião.

Evitar entulhos, lixos e até acúmulos de folhas nos quintais, locais que são propícios para aparição destes tipos de animais peçonhentos.

O escorpião é um animal que tem um ferrão na ponta da cauda e cujo veneno pode causar acidentes graves em crianças e idosos.

Os escorpiões não gostam de claridade. Durante o dia procuram lugares escuros e úmidos para se protegerem.

Os escorpiões vivem em terrenos baldios com mato e lixo, embaixo de pedras, pilhas de tijolos, telhas e montes de lenha. No campo vivem sob as cascas das arvores, cupinzeiros, barrancos e troncos apodrecidos.

Dentro das casas são encontrados em lugares escuros e úmidos(buracos e frestas nas paredes, muros, rodapés soltos e forros de madeira).

Os escorpiões se alimentam de aranhas e insetos(baratas, grilos, cupins entre outros). Para caçá-los, eles se utilizam das grandes pinças e do veneno que trazem na ponta da cauda.

COMO PREVENIR ACIDENTES:

Mantenha sua moradia sempre limpa, livre de lixo acumulado e entulho. Tape os buracos e frestas das paredes, janelas, portas e rodapés. Verifique também o telhado.

Sacuda roupas, sapatos e toalhas de banho antes de usá-los. Verifique colchões e roupas de cama antes de deitar, afastando sempre as camas da parede. CUIDADO ao mexer em caqueiros e xaxins.

Sapos e galinhas são inimigos naturais dos escorpiões. Esses animais comem os escorpiões e contribuem para a prevenção de acidentes.

Os Dez Mandamentos da Prevenção

Evite acumular lixo e entulho perto de casa; Tape as frestas e buracos das paredes; Sacuda sapatos e roupas antes de usá-los; Não guarde objetos embaixo das camas; Afaste as camas das paredes; Manuseie com cuidado telhas e tijolos acumulados; Atenção ao pegar lenhas ou quando estiver capinando; Use botas quando estiver trabalhando pisando em folhas, capim seco e úmido; Cuidado ao trabalhar com carregamentos de lenha, madeira tijolos e telhas; Preserve os sapos: eles são predadores naturais dos escorpiões;

EM CASO DE ACIDENTES:

Leve o acidentado IMEDIATAMENTE ao Hospital mais perto de sua região para tomar o SORO apropriado.

Se possível leve o escorpião para identificação. Isso facilitará na hora do atendimento.

COMO COLETAR O ESCORPIÃO:

Com um graveto empurre o animal para dentro de um vasilhame. Você também pode utilizar uma pá de lixo para colocar o animal no vasilhame.

IMPORTANTE:

A PICADA DE ESCORPIÃO TEM CURA. EXISTE O SORO ANTIESCORPIONICO.

APENAS O SORO SALVA.

*Brito News

Comentários