Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Benê sofre com a briga entre suas amigas e Josefina conforta a filha. Keyla confronta Deco, que decide antecipar sua viagem para a Europa. Deco alerta Keyla sobre o estado de Lica. Tina diz a Mitsuko que deseja ir para o Japão. Ellen se irrita com dois rapazes mal-educados no metrô. Marta decide fazer terapia de família com Lica. Ellen confirma que Fio beijou Samantha e pede um tempo ao menino. Cícero se despede de Julinho e Benê. Keyla conta sobre a briga das amigas para Tato, e afirma que precisa passar um período sozinha com Tonico. Anderson tenta falar com Tina. Roney sugere que Keyla viaje para a casa de sua avó. Ellen parte para a Campus Fest com Jota e Juca. Lica vai para Paris com Marta.

TEMPO DE AMAR

Em virtude da transmissão do jogo amistoso da Seleção Brasileira, Tempo de Amar não será transmitida na terça-feira, dia 14/11. No lugar, Brasil e Inglaterra se enfrentam a partir de 18h00. A novela volta ao ar na quarta, dia 15/11.

PEGA PEGA

Eric comenta com Lourenço que desconfia de que Athaíde possa estar protegendo alguém. Athaíde sai da cadeia. Júlio e Antônia se beijam, e a policial confessa ao rapaz que não consegue esquecê-lo. Luiza conta a Eric que Malagueta convidou Maria Pia para ir até sua casa. Lígia demonstra a Athaíde que tem medo de que algo de ruim lhe aconteça. Flávio aconselha Douglas sobre como tratar Gabriel. Antônia confessa a Domênico que beijou Júlio e os dois decidem dar um tempo na relação. Eric promete a Bebeth que irá à estreia da peça teatral de Borges. Eric e Luiza se preparam para seguir Malagueta e descobrir se existe relação entre ele e Maria Pia.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Lívia faz uma proposta para Clara e Gael. Nádia afirma que Bruno não se casará com Raquel. Samuel dispensa Suzy e se encontra com um rapaz. Adinéia pede que Samuel se case com Suzy. Elizabeth/Duda pede carona em um posto de gasolina. Lívia confidencia a Clara que está grávida. Duda abre uma conta em um banco e assume de vez a nova identidade. Nádia se surpreende ao perceber que Bruno viajou. Clara e Gael viajam juntos. Lívia acredita que conseguiu engravidar, mas é alarme falso. Samuel convida Suzy para jantar. Lívia se enfurece quando Renato pergunta por Clara. Sophia afirma a Amaral que terá as esmeraldas quando seu neto nascer. Samuel pede Suzy em casamento. Bruno procura Raquel e a Mãe, líder do quilombo, lhe dá um ultimato. Lívia revela a Clara que não pode ter filhos e afirma à cunhada que também será a mãe de seu sobrinho.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria

CARINHA DE ANJO

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Jacques encara Enrico, enquanto Lizabeta observa, surpresa. Pietra permanece adormecida e Carmona já reage, furiosa. Enrico diz que o momento não é o ideal para falar sobre o assunto. Lizabeta já reage e diz que aceita. Carmona fica inconformada. Pietra desperta com um grito de dor bem forte. Todos se assustam. Falstaff vem de dentro com um baú e mostra a Bartolion. Bartolion abre e se surpreende ao ver alguns saquinhos com sementes, papiros enrolados e pequenos frascos com líquidos. Falstaff fiz que tudo pertencia à Bruxa da Flor. Bartolion questiona Falstaff porque guardou tudo aquilo por tanto tempo. Falstaff responde que ninguém pagaria um alto valor sem saber o que significava. Bartolion diz que pode salvar a vida de Pietra. Fasltaff diz que é pouco e exige muito mais. Jacques se coloca à disposição do príncipe e Enrico diz que o aceita como um colaborador. Carmona furiosa conversa com Tácitus que não consegue ficar entre os irmãos e que não conseguiu ouvir tantos absurdos. Tácitus pede que Carmona descanse e ela esbraveja. Tácitus põe a mão em sua boca, gentilmente, fazendo ela silenciar. Tácitus surpreende Carmona com um beijo e ela o afasta dizendo que ficou louco. Tácitus pergunta se ela quer que ele se retire e ela o puxa e o beija. Dumas procura por Páris e pede que o ajude com os estudos para encontrar uma solução para Tamar, e que precisa de alguns ingredientes para seus experimentos. Páris aceita. Severo está sentado no trono e se surpreende com a entrada de Biniek. Severo questiona que não o viu na Vila enquanto os homens lutavam pela vitória. Biniek pede a Severo que mostre no mapa um território para que não precisem mais ficar escondidos na floresta. Severo nega. Biniek encara Severo. Biniek ameaça e diz que ele não deveria fazer isso, pois o primeiro mandado para lá seria justamente seu filho, Arturo. Severo se surpreende. Marion pergunta a Fernão se encontrou Arturo. Marion, nervosa, diante de Severo, pede que ele tome alguma atitude para salvar Arturo. Marion pede que ele também faça algo pelos filhos adultos e diz que são príncipes agora e não podem ficar fora do castelo. Severo diz que Jacques não merece sua consideração e que não será seu sucessor e que será deserdado. Marion, assustada, diz que ele não pode fazer isso. Selena entra com uma bela veste e duas taças de vinho e pede que Marion se retire. Marion faz que vai sair e parte para cima de Selena, puxando-a pelo cabelo e derrubando-a no chão. As duas rolam no chão, brigando. Severo separa as duas e pede que as duas saiam, pois ele quer ficar sozinho. Bartolion analisa os pergaminhos que estavam no baú e faz alguns experimentos. No dia seguinte, Bartolion encontra com Dumas na Vila. Bartolion pede que tenha cuidado, pois teve a impressão de que estava sendo vigiado. Dumas acredita ser Merlino e Bartolion diz que Merlino está morto. Dumas se surpreende. Bartolion diz que não tem muito tempo para explicar e lhe dá um frasco. Cedric chega por trás e pergunta o que entregou a Dumas. Cedric manda prender Bartolion e Dumas corre de lá. Elia limpa a ferida de Enrico e passa um emplasto. Enrico olha para Pietra que segue imóvel. Accalon diz que vai atrás de Bartolion. Brione, com o arco e flecha nas mãos, com Gonzalo e Joniel caminham pela mata a procura de Arturo. Cedric leva Bartolion até Severo. Soldados levam Dumas até a presença de Enrico. Dumas retira um frasco e entrega para Enrico, que se surpreende.

O RICO E LAZARO

Daniel chega à sala do trono e tenta defender Joana, mas Belsazar ordena que a levem para o calabouço e depois a atirem no Eufrates. Lázaro corre em direção ao palácio. Daniel fica indignado com a injustiça cometida. Abednego diz que Zac precisa ser avisado sobre o parto de Malca. Elga discute com Fassur e diz saber de toda a verdade. Ele a ameaça, mas Elga o enfrenta. Neusta e Ebede-Meleque deixam o palácio. Eles se emocionam com as lembranças do passado. Lázaro chega ao palácio e fica indignado com a condenação de Joana. Abednego envia uma mensagem para Zac. Ele pede a ajuda de Mesaque. Fassur é ajudado por alguns sacerdotes. Mesaque chega para ajudar Malca. Joana pede a ajuda de Deus. Daniel ajuda Lázaro a visitar Joana. Nitócris delira e conversa com o espírito de seus pais e irmão. Elga vai até a casa de Ravina e diz ter expulsado Fassur de sua casa. Lázaro visita Joana na prisão. O bebê de Malca nasce morto. Joana pede para Daniel abençoar sua união com Lázaro. Nicolau lamenta a morte do bebê de Malca e Zac. Elga tenta amparar Malca. Abednego estranha a ausência de Zac. Ilana ora por Joana. Com a benção de Daniel, Joana e Lázaro se casam na prisão. Benjamin agradece a amizade de Lior. Lázaro e Joana se amam. Fassur chega às margens do rio Eufrates para presenciar a execução de Joana. Zac retorna e lamenta a perda do filho. Ele é avisado sobre a condenação de Joana e corre para tentar salvá-la. Joana chega às margens do Eufrates com o rosto coberto por um capuz.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

