Alcinópolis: Assentamento Santa Fé de Alcinópolis receberá resfriador de leite

Alcinópolis recebeu do Governo do Estado um resfriador de leite que beneficiará famílias rurais do Assentamento Santa Fé. O resfriamento do leite traz benefícios, como a redução de custos com produção (energia e transporte), poder de negociação entre produtores e laticínio, sabor mais agradável e, consequentemente, menor redução da quantidade de leite desclassificado por acidez.

Além de Alcinópolis, outros 22 municípios receberam o benefício que foi concedido por meio de repasse de quase meio milhão de reais, promovido por intermédio da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), órgão vinculado a Semagro – Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura.

O prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva participou da solenidade de repasse que aconteceu no Cepaer (Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer), em Campo Grande. “Esta conquista tornará o pequeno produtor mais autônomo dentro da cadeia produtiva do leite. Mais uma vez fica o nosso agradecimento ao Governo do Estado pelo investimento”, ressaltou o prefeito.

Comentários