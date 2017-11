Vereadores Neife Vida e Fiotinho criam iniciativa para limpeza do Rio Sucuriú

Após uma semana do fechamento da pesca para a Piracema, os vereadores Neife José Garcia (Neife Vida/PR) e Lindomar da Silva Pinheiro (Fiotinho/PR), com o apoio da Secretaria Municipal de Fomento ao Desenvolvimento, através do secretário municipal de fomento ao desenvolvimento, Profº Wilson Matheus, realizará neste final de semana, limpeza no Rio Sucuriú.

O ponto de partida da equipe será da Ponte de Pedra, percorrendo todo o Rio Sucuriú, até o chamado ‘Alagado’, pontos muito utilizados por pescadores, que nem sempre contam com pescadores conscientes em preservar o meio ambiente limpo e presevado. Com a utilização de barcos, a equipe recolherá lixos jogados às margens do rio e em todo o seu percurso.

A limpeza, visa a preservação ambiental e a conscientização dos pescadores em manter limpos nossos rios e preservação ambiental dos rios e lagos existentes no município.

*Brito News

