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Melhores do ano será nesta sexta-feira dia 17

nov 13, 2017Chapadão do Sul, Slide Notícias

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Acontece nesta sexta-feira dia 17 a festa dos melhores do ano, promovido pelo promoter Elton Silva.

A festa será realizada no salão de eventos do sindicato rural, com a entrega dos troféus e na sequencia um jantar e um baile show com a banda Estrela Super Som de MG.

As mesas podem ser reservadas com Elton Silva pelo fone: 981244720

ACADEMIA – Makanali

AÇOUGUE – Super-Valle

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS – Edson Rocha (IACO)

ADVOCACIA – Dr. Jefferson Santos

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE – Angeli Comunicações – Juliana Angeli

AGÊNCIA DE TURISMO – Viaje Aqui

ALGODOEIRA – JCN Catléia

ARMAZENADORA DE GRÃOS –  Agrobolsão

ARQUITETO (A) –  Bethânia Breda

ARTEFATOS DE CIMENTO –  Constroluz Mix

ASSIST. TÉC. E REVENDA DE CELULARES –  Saga Celulares

ASSIST. TÉC. EM ELETRODOMÉSTICOS – Tecmaq

AUTO ELÉTRICA – Tucano

AUTO ESCOLA – Liderança

AUTO PEÇAS – Toledo

AUTO SOCORRO – Clinicar

AVIAÇÃO AGRÍCOLA – Tenoar

BANCO – Banco do Brasil

BAR E PETISCARIA – Barzinho Oriental

BOMBAS INJETORAS – Motorpar

BORRACHARIA E VULCANIZADORA – Rui Pneus

BOUTIQUE –  Chique Choque

BUFFET – Ki-Buffet

CALHAS – Calhas Amorim

CENTRO DE ESTÉTICA: Patrícia Rios

CHURRASCARIA – Tradição Gaúcha

CLÍNICA MÉDICA – Aiphos

COMUNICAÇÃO VISUAL – Zanini

CONCESSIONÁRIA CARROS – Selena Automóveis

CONSTRUTORA – Construtora Welter

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – COE – Centro Odontológico Especializado

CONVENIÊNCIA – halt café

CORRETOR DE FAZENDA – GW Negócios IMOBILIÁRIOS

CORRETOR DE IMÓVEIS – Ivo Queiroz

CORRETORA DE CEREAIS – Dal Bosco Cereais

CORRETORA DE SEGUROS – Total Corretora de Seguros

CORTINAS E PERSIANAS –  Hoffmann Cortinas e Persianas

DEPÓSITO DE GÁS – Papa Léguas

DERMATOLOGISTA – Rubia Cristine Scorsatto Batista

DISK PIZZA DELIVERY – Pizza Mania

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS – Plutão Conveniência

ELETRÔNICA – Eletrônica 2001

EMPRESA REVELAÇÃO – GOU

EMPRESÁRIO – Paulo César Schlatter Matsumotto

ENG. AGRÔNOMO – Marcos Pandolfo

ENG. CIVIL – Paulo José Hermoso Garcia

ENGENHARIA – HG Thecon

ESCOLA DE ENSINO MÉDIO E FUND – Colégio Atenas

ESCOLA DE IDIOMAS – CCAA

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE – Picolotto

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE RURAL – Agricont

ESPORTISTA – João Félix Boteselle

ESTETICISTA – Laurilene Gonzalez

EXTINTORES E EQUIP. DE COMB. A INCÊNDIOS – Extintores Imperatriz

FÁBRICA DE MÓVEIS – BELLAS ARTES

FÁBRICA DE RAÇÕES – RAÇÕES MANO

FACULDADE – FACHASUL

FACULDADE A DISTÂNCIA – UNIGRAN NET

FARMACÊUTICO – NEUCELI GARCIA

FARMÁCIA – FARMAIS

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – PHARMAVIDA

FAZ. AGROPECUÁRIA – CONFINAMENTO MINUANO

FISIOTERAPEUTA – DRA. LAIANA PÁTERO

FLORICULTURA – FLOR E MIMOS

FONOAUDIÓLOGA – SARAH COELHO LIMA

FRENTISTA – XIRÚ

FUNERÁRIA – PAX BRASIL

FUNILARIA – PROCAR

GARAGEM DE VEÍCULOS – JS VEÍCULOS

GERENTE BANCÁRIO – ANDERSON TAKUSI

GERENTE COMERCIAL – CEOMAR (SUPER VALLE)

GRÁFICA – STYLLUS GRÁFICA

HAMBURGUERIA – BOX BURGER

HIDRÁULICA – HIDROPAR

HIDRÁULICA – NOVA HIDRÁULICA TATO

HOTEL – NOVA ALIANÇA

IMOBILIÁRIA – SCORSATTO

INSTRUTOR CFC – EMERSON (CFC LIDERANÇA)

JORNAL – O CORREIO

JORNALISTA  – NORBERTINO ANGELI

LABORATÓRIO CLÍNICAS – LABORATÓRIO JULIMAR

LANCHONETE – DE CARLI BIER

LAVA JATO – AUTO BRILHO

LOJA DE ARTIGOS ESPORTIVOS – A POPULAR ESPORTES

LOJA DE CALÇADOS – CASTELINI CALÇADOS

LOJA DE COSMÉTICOS – FIQUE BELA COSMÉTICOS

LOJA DE DECORAÇÃO – ARMAZÉM CASA

LOJA DE INFORMÁTICA – FAST COMPRAS

LOJA DE MÓVEIS – ISABELLA MÓVEIS

LOJA DE PNEUS – ZIZO PNEUS

LOJA DE PREÇOS POPULARES – MAGAZINE RIO CLARO

LOJA DE ROUPAS – RETOOK CENTER

LOJA DE ROUPAS INFANTIL – ALÔ BEBÊ

LOJA DE SOM AUTOMOTIVO – BATUK SOM

LOJA DE TECIDOS – DAIANE TECIDOS

LOJA DE TINTAS AUTOMOTIVAS – REIS TINTAS

LOJA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICO – OBA OBA CENTER

LOJA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – RIO SUL

LOJA INSUMO AGRÍCOLAS – AGROMANO

LOJA MÁQUINAS AGRÍCOLAS – IGUAÇU MAQUINAS

LOJA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – MATECSUL

LOTEAMENTO – CASA E TERRA

MADEIREIRA – BOCALAN

MANUTENÇÃO INDÚSTRIA E TRANSPORTES – THR

MAQUIADORA – FLAVIA NAYARA

MARMORARIA – MARMORARIA DE QUALI

MATERIAIS ELÉTRICOS – MARIANI MATERIAIS ELÉTRICOS

MECÂNICA PESADA – ZANELLA

MÉDICO – DR. GUSTAVO BATISTA

MÉDICO VETERINÁRIO – HUMBERTO BATISTA

MONITORAMENTO EMPRESAS – MUNDI ALARMES

NUTRICIONISTA – POLLY SAID

ODONTOPEDIATRIA – DRª GEANA ROTILLI PRADO

OFICINA DE CARRO – TOLEDO PEÇAS

OFICINA DE MOTOS – PRO MOTOS

OFICINA DE TORNO E SOLDA – HIDROPAR

ORTODONTISTA – DRA. JOICE MELO

ÓTICA – ÓTICA SOL

PANIFICADORA – PANIFICADORA PÃO DE MEL

PAPELARIA – IN PRESENTES

PEÇAS AGRÍCOLAS – KAVIA

PERFUMARIA – OBOTICÁRIO

PET SHOP – ANIMALLE

PINTOR – NEGUINHO PINTOR

PIZZARIA  – LA BELLA

POLÍTICO – JOÃO CARLOS KRUG

POSTO DE COMBUSTÍVEL – POSTO AVENIDA

PRESTADOR DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS – IPL SERVIÇOS

PROVEDOR DE INTERNET – N3 SOLUÇÕES

PSICÓLOGA – SIMONE FERRI

PUBLIC. VEICULAR – BARBOSA PUBLICIDADES

RECUP. CHASSIS E MOLAS – RETRUCK

REFRIGERAÇÃO – PINGUIM REFRIGERAÇÃO

RESTAURANTE – RESTAURANTE CHAPADÃO

RETIFICADORA – MOTORPAR

REVISTA – SUPORTE

SALÃO DE BELEZA – LA BELA

SAPATARIA – PÉ QUENTE

SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E FILMAGEM – STUDIO RONALDO ARAÚJO

SERVIDOR PÚBLICO – IVANOR ZORZO

SITE DE NOTÍCIAS – CHAPADENSE NEWS

SORVETERIA – SORVETERIA SORV BOM

SUPERMERCADO – SUPER VALLE

TÉCNICO AGRÍCOLA – GUSTAVO BAVARESCO

TRANSPORTE DE TURISMO – DIN DON TUR

TRR – PETROFAZENDA

USINA – CERRADINHO BIO

VENDEDOR – JAILTON SANTOS BRITO

VETERINÁRIA – VETMANO

VIDRAÇARIA – CRISTAL

VIDROS TEMPERADOS – VIDRAÇARIA DO MÁRIO

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