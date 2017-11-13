Melhores do ano será nesta sexta-feira dia 17

Acontece nesta sexta-feira dia 17 a festa dos melhores do ano, promovido pelo promoter Elton Silva.
A festa será realizada no salão de eventos do sindicato rural, com a entrega dos troféus e na sequencia um jantar e um baile show com a banda Estrela Super Som de MG.
As mesas podem ser reservadas com Elton Silva pelo fone: 981244720
ACADEMIA – Makanali
AÇOUGUE – Super-Valle
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS – Edson Rocha (IACO)
ADVOCACIA – Dr. Jefferson Santos
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE – Angeli Comunicações – Juliana Angeli
AGÊNCIA DE TURISMO – Viaje Aqui
ALGODOEIRA – JCN Catléia
ARMAZENADORA DE GRÃOS – Agrobolsão
ARQUITETO (A) – Bethânia Breda
ARTEFATOS DE CIMENTO – Constroluz Mix
ASSIST. TÉC. E REVENDA DE CELULARES – Saga Celulares
ASSIST. TÉC. EM ELETRODOMÉSTICOS – Tecmaq
AUTO ELÉTRICA – Tucano
AUTO ESCOLA – Liderança
AUTO PEÇAS – Toledo
AUTO SOCORRO – Clinicar
AVIAÇÃO AGRÍCOLA – Tenoar
BANCO – Banco do Brasil
BAR E PETISCARIA – Barzinho Oriental
BOMBAS INJETORAS – Motorpar
BORRACHARIA E VULCANIZADORA – Rui Pneus
BOUTIQUE – Chique Choque
BUFFET – Ki-Buffet
CALHAS – Calhas Amorim
CENTRO DE ESTÉTICA: Patrícia Rios
CHURRASCARIA – Tradição Gaúcha
CLÍNICA MÉDICA – Aiphos
COMUNICAÇÃO VISUAL – Zanini
CONCESSIONÁRIA CARROS – Selena Automóveis
CONSTRUTORA – Construtora Welter
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – COE – Centro Odontológico Especializado
CONVENIÊNCIA – halt café
CORRETOR DE FAZENDA – GW Negócios IMOBILIÁRIOS
CORRETOR DE IMÓVEIS – Ivo Queiroz
CORRETORA DE CEREAIS – Dal Bosco Cereais
CORRETORA DE SEGUROS – Total Corretora de Seguros
CORTINAS E PERSIANAS – Hoffmann Cortinas e Persianas
DEPÓSITO DE GÁS – Papa Léguas
DERMATOLOGISTA – Rubia Cristine Scorsatto Batista
DISK PIZZA DELIVERY – Pizza Mania
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS – Plutão Conveniência
ELETRÔNICA – Eletrônica 2001
EMPRESA REVELAÇÃO – GOU
EMPRESÁRIO – Paulo César Schlatter Matsumotto
ENG. AGRÔNOMO – Marcos Pandolfo
ENG. CIVIL – Paulo José Hermoso Garcia
ENGENHARIA – HG Thecon
ESCOLA DE ENSINO MÉDIO E FUND – Colégio Atenas
ESCOLA DE IDIOMAS – CCAA
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE – Picolotto
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE RURAL – Agricont
ESPORTISTA – João Félix Boteselle
ESTETICISTA – Laurilene Gonzalez
EXTINTORES E EQUIP. DE COMB. A INCÊNDIOS – Extintores Imperatriz
FÁBRICA DE MÓVEIS – BELLAS ARTES
FÁBRICA DE RAÇÕES – RAÇÕES MANO
FACULDADE – FACHASUL
FACULDADE A DISTÂNCIA – UNIGRAN NET
FARMACÊUTICO – NEUCELI GARCIA
FARMÁCIA – FARMAIS
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – PHARMAVIDA
FAZ. AGROPECUÁRIA – CONFINAMENTO MINUANO
FISIOTERAPEUTA – DRA. LAIANA PÁTERO
FLORICULTURA – FLOR E MIMOS
FONOAUDIÓLOGA – SARAH COELHO LIMA
FRENTISTA – XIRÚ
FUNERÁRIA – PAX BRASIL
FUNILARIA – PROCAR
GARAGEM DE VEÍCULOS – JS VEÍCULOS
GERENTE BANCÁRIO – ANDERSON TAKUSI
GERENTE COMERCIAL – CEOMAR (SUPER VALLE)
GRÁFICA – STYLLUS GRÁFICA
HAMBURGUERIA – BOX BURGER
HIDRÁULICA – HIDROPAR
HIDRÁULICA – NOVA HIDRÁULICA TATO
HOTEL – NOVA ALIANÇA
IMOBILIÁRIA – SCORSATTO
INSTRUTOR CFC – EMERSON (CFC LIDERANÇA)
JORNAL – O CORREIO
JORNALISTA – NORBERTINO ANGELI
LABORATÓRIO CLÍNICAS – LABORATÓRIO JULIMAR
LANCHONETE – DE CARLI BIER
LAVA JATO – AUTO BRILHO
LOJA DE ARTIGOS ESPORTIVOS – A POPULAR ESPORTES
LOJA DE CALÇADOS – CASTELINI CALÇADOS
LOJA DE COSMÉTICOS – FIQUE BELA COSMÉTICOS
LOJA DE DECORAÇÃO – ARMAZÉM CASA
LOJA DE INFORMÁTICA – FAST COMPRAS
LOJA DE MÓVEIS – ISABELLA MÓVEIS
LOJA DE PNEUS – ZIZO PNEUS
LOJA DE PREÇOS POPULARES – MAGAZINE RIO CLARO
LOJA DE ROUPAS – RETOOK CENTER
LOJA DE ROUPAS INFANTIL – ALÔ BEBÊ
LOJA DE SOM AUTOMOTIVO – BATUK SOM
LOJA DE TECIDOS – DAIANE TECIDOS
LOJA DE TINTAS AUTOMOTIVAS – REIS TINTAS
LOJA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICO – OBA OBA CENTER
LOJA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – RIO SUL
LOJA INSUMO AGRÍCOLAS – AGROMANO
LOJA MÁQUINAS AGRÍCOLAS – IGUAÇU MAQUINAS
LOJA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – MATECSUL
LOTEAMENTO – CASA E TERRA
MADEIREIRA – BOCALAN
MANUTENÇÃO INDÚSTRIA E TRANSPORTES – THR
MAQUIADORA – FLAVIA NAYARA
MARMORARIA – MARMORARIA DE QUALI
MATERIAIS ELÉTRICOS – MARIANI MATERIAIS ELÉTRICOS
MECÂNICA PESADA – ZANELLA
MÉDICO – DR. GUSTAVO BATISTA
MÉDICO VETERINÁRIO – HUMBERTO BATISTA
MONITORAMENTO EMPRESAS – MUNDI ALARMES
NUTRICIONISTA – POLLY SAID
ODONTOPEDIATRIA – DRª GEANA ROTILLI PRADO
OFICINA DE CARRO – TOLEDO PEÇAS
OFICINA DE MOTOS – PRO MOTOS
OFICINA DE TORNO E SOLDA – HIDROPAR
ORTODONTISTA – DRA. JOICE MELO
ÓTICA – ÓTICA SOL
PANIFICADORA – PANIFICADORA PÃO DE MEL
PAPELARIA – IN PRESENTES
PEÇAS AGRÍCOLAS – KAVIA
PERFUMARIA – OBOTICÁRIO
PET SHOP – ANIMALLE
PINTOR – NEGUINHO PINTOR
PIZZARIA – LA BELLA
POLÍTICO – JOÃO CARLOS KRUG
POSTO DE COMBUSTÍVEL – POSTO AVENIDA
PRESTADOR DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS – IPL SERVIÇOS
PROVEDOR DE INTERNET – N3 SOLUÇÕES
PSICÓLOGA – SIMONE FERRI
PUBLIC. VEICULAR – BARBOSA PUBLICIDADES
RECUP. CHASSIS E MOLAS – RETRUCK
REFRIGERAÇÃO – PINGUIM REFRIGERAÇÃO
RESTAURANTE – RESTAURANTE CHAPADÃO
RETIFICADORA – MOTORPAR
REVISTA – SUPORTE
SALÃO DE BELEZA – LA BELA
SAPATARIA – PÉ QUENTE
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E FILMAGEM – STUDIO RONALDO ARAÚJO
SERVIDOR PÚBLICO – IVANOR ZORZO
SITE DE NOTÍCIAS – CHAPADENSE NEWS
SORVETERIA – SORVETERIA SORV BOM
SUPERMERCADO – SUPER VALLE
TÉCNICO AGRÍCOLA – GUSTAVO BAVARESCO
TRANSPORTE DE TURISMO – DIN DON TUR
TRR – PETROFAZENDA
USINA – CERRADINHO BIO
VENDEDOR – JAILTON SANTOS BRITO
VETERINÁRIA – VETMANO
VIDRAÇARIA – CRISTAL
VIDROS TEMPERADOS – VIDRAÇARIA DO MÁRIO