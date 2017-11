Jogos Escolares: Agora é a vez do Basquete e do Handebol

Após concluir o futsal, durante as festividades em comemoração ao aniversário de 30 anos de Chapadão do Sul, em outubro, a 16ª edição dos Jogos Escolares de Chapadão do Sul agora conta com as disputas de basquete e handebol pela segunda fase da competição, completando o cronograma.

Os jogos de basquete acontecem nesta segunda-feira e terça-feira, 13 e 14, já os jogos de handebol acontecerão após o feriado na quinta-feira e sexta-feira, 16 e17. Os duelos acontecem no Ginásio Municipal Carlos Archilha, localizado na Rua Porto Alegre, nº 172, esquina com Rua Campo Bom.

Toda população sul-chapadense está convidada para participar da abertura dos jogos e da competição promovida pela Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Cultura e Esporte, em parceria com a Secretaria de Educação.

Os Jogos Escolares de 2017 contem com a participação de nove escolas: APAE, Augusto Krug Netto, Carlos Drummond de Andrade, Cecilia Meireles, CEPE, Atenas, Érico Veríssimo, Jorge Amado e Maper.

