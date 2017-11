Estacionamento da avenida quatro, virou piada!

As mudanças do sistema da avenida quatro, em frente a Lotérica da cidade, virou uma verdadeira bagunça. O DEMUTRAN, realizou uma nova pintura no local e mudou seu formato de estacionar.

Mas, alguns motoristas teimam em estacionar de forma errada, prejudicando alguns que estacionam de maneira correta.

O novo sistema de estacionamento passou a ser na vertical, mas alguns condutores, estacionam no formato antigo e em algumas situações deixam aqueles que estacionaram corretamente, com dificuldade para saírem ou estacionarem.

Afinal quem está certo? Com a palavra o DEMUTRAN

Comentários