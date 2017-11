Concessionária Toyota de Chapadão do Sul será inaugurada nesta quinta-feira.

A Toyota, uma das mais respeitadas montadoras do mundo, acaba de chegar em Chapadão do Sul e região. A concessionária que carregará a bandeira japonesa no município é a Kampai e abrirá suas portas nesta quinta-feira, 16 de novembro, a partir das 20 horas. A cerimônia oficial de inauguração reunirá clientes da marca, diretores, colaboradores, imprensa e autoridades locais.

Com sede em Campo Grande, desde 2000, a Kampai também está presente no município de Corumbá. A nova unidade de Chapadão do Sul, a terceira, representa mais um importante investimento do Grupo Enzo, que atua no segmento automobilístico há mais de 30 anos. O Grupo é formado por 23 empresas – entre concessionárias e prestadoras de serviço – espalhadas por cidades de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo.

O diretor do Grupo Enzo, Karlos César Fernandes, ressalta que a grande motivação para instalação de uma unidade em Chapadão do Sul foi assegurar que não só os veículos, mas a alta qualidade dos serviços estivesse ao alcance do consumidor chapadense. “Não basta dirigir um Toyota. É necessário aproximar efetivamente o proprietário dos atributos da marca, garantindo a total satisfação.”

Localizada na Rua Brasil, nº 366, a Kampai segue os modernos padrões de tecnologia e sustentabilidade da montadora. No showroom, o consumidor terá a disposição toda gama de veículos Toyota a pronta entrega e contará com uma estrutura exclusiva de pós-venda, com oficina completa e assistência técnica especializada, fazendo com que o cliente Toyota não precise mais se locomover para outras cidades em busca de serviços. O atendimento será no local com orçamentos na hora, entre outras comodidades.

É justamente no quesito atendimento, que o público deverá sentir a grande diferença. A concessionária chega trazendo vários prêmios e certificações de programas de qualidade Toyota que atestam a competência da Kampai para acolher e atender com excelência os anseios do consumidor chapadense. Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (67) 3562-8200 ou diretamente na Kampai Concessionária Toyota – Rua Brasil, nº 366, Flamboyant – Centro.

