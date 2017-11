Chapadão do Sul conquista 42 medalhas em etapa estadual disputada em Amambaí

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte, através da Academia Dragões de Fogo e Escolinha de Kung Fu Municipal participaram neste último domingo, 12, em Amambaí, da III etapa do Circuito Estadual de Kung Fu Kuoshu. A delegação saiu de Chapadão no Sul no sábado, 11.

Neste ano a I etapa foi realizada em Campo Grande, já a II etapa que aconteceu em Chapadão do Sul, a equipe ficou em primeiro lugar, conquistando diversas medalhas e troféus.

Na terceira etapa foram conquistadas 42 medalhas sendo 25 de ouro, 14 de prata e 03 de bronze, além da conquista de quatro troféus. Além disso, a delegação sul-chapadense conquistou o primeiro lugar em luta geral, segundo lugar geral em todas as modalidades. Em destaque em tiverem os atletas: Josevania Alves, Cicero Juventino e Dirceu dos Santos.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte parabenizam todos os alunos e professores pelo empenho nesta importante atividade esportiva.

