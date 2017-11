Acontece amanhã na cidade de Cassilândia o Tradicional Baile do Hawai. O evento será realizado no Clube Garbo.

A animação do Baile será da Banda Dr. Smith banda show. Os organizadores do evento estão preparando uma super noite para os participantes, com muitas frutas e bebidas típicas.

Reservas de mesas e informações pelo fone 9.8151. 2333

