6ª Semana Cultural Municipal de Alcinópolis promoveu a valorização dos artistas regionais

Nos dias 9, 11 e 12 de novembro a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a comunidade escolar, movimentou Alcinópolis ao promover a 6ª Semana Cultural Municipal com o tema “Música Sul-Mato-Grosensse”. A comemoração promoveu a valorização dos artistas e costumes regionais.

Dança, música, coral, dublagem e poesia sobre o tema foram apresentadas pelos estudantes da Escola Municipal Alcino Carneiro, Escola Municipal Miguel Antônio de Moraes, Centro Municipal de Educação Infantil e Escola Estadual Professora Romilda Costa Carneiro. Participaram também os alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos (CACA e Conviver), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Banda Musical Iulle Martins Rezende, o professor Luis Alberto, da Fundação Professora Clarice Rondon, Desporto, Cultura e Lazer de Coxim, e o cantor Kurikaka.

Artistas como Almir Sater, Rafael Sá, Grupo Tradição, Luan Santana, Alex e Yvan, Airo Barcelos, João Bosco e Vinícius, Munhoz e Mariano, entre outros, foram homenageados com apresentações que emocionaram toda a população. “Resgatar a nossa cultura é contar a nossa história. Obrigado a todos os envolvidos na organização deste evento e as parcerias que permitiram que esta grande festa acontecesse”, disse o prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva durante a abertura da 6ª Semana Cultural Municipal.

Em seu pronunciamento, a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Márcia Izabel de Souza, explicou sobre a importância do evento. “Cultura é tudo que a gente foi, o que a gente aprendeu e este evento está sendo muito especial para a gente. Obrigada professores, coordenadores, diretores e alunos que trabalharam cultura durante toda a semana”, disse a secretária.

A Semana Municipal de Cultura foi instituída através de Lei nº. 347, 2012, de autoria do vereador Aloísio Martins Pereira, com o intuito de mobilizar a sociedade e os poderes públicos para a reflexão sobre a importância da formação cultural do cidadão alcinopolense. “Obrigada Dalmy e todas as pessoas envolvidas por dar continuidade a este evento”, ressaltou Aloísio.

A vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social, Adriele Bocalan também participou do evento, reforçando a importância de resgatarmos nossa identidade. “Este evento já faz parte de nosso calendário cultura e da nossa legislação municipal, fatores fundamentais para que não deixemos a nossa cultura morrer”, ressaltou.

Assecom/Prefeitura de Alcinópolis

Jornalista Nathalia Barbosa

