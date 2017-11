Acidente com ônibus da são luiz e carreta deixa 14 pessoas feridas

Um choque entre um ônibus que seguia de Três Lagoas para Campo Grande e uma carreta de transporte de toras de eucalipto que seguia no mesmo sentido deixou 14 pessoas feridas – duas delas presas na ferragens – na tarde deste domingo (12). O ônibus transportava 25 pessoas. Não houve feridos graves.

O acidente ocorreu no quilômetro 14 da rodovia BR-262.

Em uma ultrapassagem, o ônibus bateu na traseira da carreta de eucalipto. Com o impacto, vidros das janelas laterais do ônibus estilhaçaram.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas socorreram as vítimas e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) sinalizou a pista. Os veículos foram retirados do local.

