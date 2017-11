Trio é preso com 1,7 mil litros de diesel furtados em Aparecida do Taboado

Três homens, com idades entre 31 e 42 anos, foram presos na madrugada desta sexta-feira (10), suspeitos pelo furto de 1,7 mil litros de óleo diesel de uma empresa, na zona rural de Aparecida do Taboado, região leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia recebeu a denúncia de um possível furto de combustível e começou a monitorar a região. Duas caminhonetes foram paradas em uma estrada que liga Selvíria a Três Lagoas.

Na carroceria de uma das caminhonetes foram encontrados vários galões com 750 litros de óleo diesel. No outro veículo havia galões com 1 mil litros do combustível.



Os suspeitos, os veículos e o carregamento foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Selvíria, onde o caso foi registrado. Segundo a polícia, o trio confessou que furtou o óleo de uma empresa especializada em tratamento de resíduos sólidos.Os suspeitos, os veículos e o carregamento foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Selvíria, onde o caso foi registrado. Polícia Militar/Divulgação)

