Prefeitura de Figueirão abrirá inscrição para novo programa de unidades habitacionais

A prefeitura municipal de Figueirão iniciará, na segunda-feira, 13 de novembro, o período de inscrições para programas habitacionais.

As inscrições serão realizadas na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, no prédio do antigo hospital municipal, das 07 às 17 horas, nos dias úteis, onde serão realizados apenas 20 cadastros.

Os documentos necessários para inscrição do cadastro são os seguintes: RG, CPF, Certidão de Nascimento ou de Casamento ou Divórcio, Título de Eleitor (de todos os membros da família), comprovante de residência, três últimos comprovantes de renda e o pretendente não pode ter imóvel em seu nome. Não tem critério limite de comprovante de renda.

Assecom

Comentários