Prefeito Rosalin e vice Fernando visitam local onde será construido Frigorífico Municipal

O prefeito Rogério e o vice-prefeito Fernando estiveram visitando o local do frigorífico, juntamente com o diretor da Fazenda Córrego do Mato, que estará cedendo a área para construção do frigorífico municipal.

Acompanhavam os gestores o secretário de Infraestrutura Denivan Barbosa e os vereadores Carlitão, Marcelo, Tiago, Nabhan, e Edegar.

Esta obra já tem parte de seu custo depositado nos cofres da prefeitura o valor total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) para iniciar esse grande empreendimento que irá alavancar a pecuária da Região Norte de Mato Grosso do Sul, em especial do município de Figueirão.

A expectativa do prefeito Rogério é muito grande pois ele já vem buscando vários parceiros e adianta que será um frigorífico cuja construção será extremamente muito bem planejada.

Hoje a prefeitura de Figueirão já possui mais de sete (7) orçamentos de empresas do Brasil inteiro demonstrando interesse em realizar o projeto executivo para construção desse frigorífico.

A primeira etapa é agora a contratação de uma empresa para elaboração desse projeto executivo para apresentar junto à Caixa para que esta autorize a licitação, pois o dinheiro já está depositado em conta da prefeitura na Caixa.

A expectativa é que essa obra seja executada num prazo máximo de oito (8) meses e aí logo depois virá a segunda etapa que é a aquisição dos equipamentos para essa unidade frigorífica que terá capacidade de abate de 100 cabeças/dia.

“Nessa primeira etapa será construída a estrutura do local onde será executado o abate dos animais e na segunda a construção das lagoas e os currais”, disse o vice-prefeito Fernando.

